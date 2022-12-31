高雄槍擊凶嫌自戕今相驗 一發彈轟太陽穴右進左出死亡

高雄大寮區製毒工廠槍擊命案，造成1死1重傷，綽號「黑仔」的槍手司佳韋，犯案後欲躲往山區卻遭野狗群狂追至公墓，最後畏罪舉槍自戕；檢警今進行相驗，司同父異母的妹妹到場，哭紅雙眼，據了解，檢警初判司的死因為一槍轟太陽穴，子彈右進左出死亡。

警方調查，34歲的司佳韋是中部槍擊要犯「牛皮」王俊偉手下，2008年曾犯下槍擊案，另在2018也曾與同夥在台中市「AGE雪茄館」涉擄人勒贖2000萬元，但司未到案，涉殺人未遂、擄人勒贖案，2019年發布通緝，已逃亡多年。

司佳韋與死者黃男（36歲）、傷者葉男（50歲）、麥男（37歲）及「阿成」，疑在李姓金主（28歲）奧援下，在高雄大寮租廠房設製毒工廠，前天下午疑發生內訌，司嫌在廠房內，朝黃、葉頭部開槍，隨後逃逸。黃當場死亡、葉仍在加護病房插管治療。

警方表示，司行凶後徒步往廠房後方貨櫃場逃逸，途中因曾遭一群野狗狂追，被逼上山區墓園。昨天下午在墓園尋獲司遺體，他右手握著槍，頭部太陽穴有明顯槍傷，研判是畏罪自戕，警方在司男背包中起獲衣物及裝有7發子彈的作用案手槍。

檢警今天上午對司的遺體進行相驗，司的同父異母妹妹和親友也到場，司的妹妹哭紅雙眼。

據了解，檢警相驗後，初步確認司男舉槍自戕，一發子彈從太陽穴處右進左出斃命，預計周四將再解剖複驗。

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