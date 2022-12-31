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影／警攔查車輛 女駕駛下車丟完毒品就烙跑...百米後被逮
基隆市警方昨晚在明德一路執行取締酒駕勤務時，發現一輛自小客形跡可疑，停等紅燈時欲上前盤查，車上陳女突下車丟出毒品後奔逃，員警狂追百米攔下，依毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。
第三分局七堵派出所所長徐永煌、警員朱富民、李偉哲、鄧宗瑋，昨晚11時在明德一路執行取締酒駕勤務時，發現一輛自小客形跡可疑，於停等紅燈時，欲上前盤查。
豈料，車上陳姓女子（38歲）突然由右後座下車，並立即奔跑且沿途拋棄一盒不明物品，員警見狀立即追趕跑了100多公尺順利攔下陳女。
追捕過程中，員警大喊「不要跑、你為什麼跑、你手上丟什麼東西」。
七堵派出所長徐永煌說，警方追到陳女後返回查看該盒不明物品，在盒內起出毒品安非他命一小包及2組吸食器，現場查扣，員警將陳女帶返所後，依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。陳女坦承丟的是安非他命，是她在吸的。
第三分局呼籲，執行取締酒駕勤務時也積極查緝毒品，毒品危害甚鉅，員警眼尖發現，並極極查緝到案。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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