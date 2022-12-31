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春安起跑前夕擴檢清樓 警昨查獲29件刑案交違

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

全國「112 年加強重要節日安全維護工作期程（春安）」將於明年1月1日開始起跑，林口警方昨天晚上針對轄內132戶出租套房及社區大樓出租房、汽車旅館、卡拉OK及KTV等7家場所執行清樓，共查獲29件刑案、交通違規、噪音改裝車。

林口警方表示，為貫徹加強重要節日安維工作的3 個主軸，「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」，林口警方將「112 年加強重要節日安全維護工作期程」調整為昨天（ 30 日）自 明年（112 年）1月1日起實施。

昨天（30日）晚上8時起，集結警力針對轄內132戶出租套房及社區大樓出租房、汽車旅館、卡拉OK及KTV等7家場所規劃臨檢清樓，共查獲通緝犯2件2人、告發交通違規22件、通報排氣管改裝噪音車5件。希望讓民眾可以「安全」、「平順」、 「安心」的過個好年 。

新北市林口警方，昨天於轄內執行清樓，共查獲29件刑案、交通違規、噪音改裝車。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方，昨天於轄內執行清樓，共查獲29件刑案、交通違規、噪音改裝車。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方，昨天於轄內執行清樓，共查獲29件刑案、交通違規、噪音改裝車。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方，昨天於轄內執行清樓，共查獲29件刑案、交通違規、噪音改裝車。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方，昨天於轄內執行清樓，共查獲29件刑案、交通違規、噪音改裝車。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方，昨天於轄內執行清樓，共查獲29件刑案、交通違規、噪音改裝車。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方，昨天於轄內執行清樓，共查獲29件刑案、交通違規、噪音改裝車。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方，昨天於轄內執行清樓，共查獲29件刑案、交通違規、噪音改裝車。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方，昨天於轄內執行清樓，共查獲29件刑案、交通違規、噪音改裝車。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口警方，昨天於轄內執行清樓，共查獲29件刑案、交通違規、噪音改裝車。記者曾伯愷／翻攝

林口 噪音

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