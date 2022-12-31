春安起跑前夕擴檢清樓 警昨查獲29件刑案交違

全國「112 年加強重要節日安全維護工作期程（春安）」將於明年1月1日開始起跑，林口警方昨天晚上針對轄內132戶出租套房及社區大樓出租房、汽車旅館、卡拉OK及KTV等7家場所執行清樓，共查獲29件刑案、交通違規、噪音改裝車。

林口警方表示，為貫徹加強重要節日安維工作的3 個主軸，「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」，林口警方將「112 年加強重要節日安全維護工作期程」調整為昨天（ 30 日）自 明年（112 年）1月1日起實施。