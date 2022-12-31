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高雄林園3起槍擊案開20餘槍 學者建議強化治安死角
高雄大寮區11月8日發生兩派人馬火拚，連開15槍，導致1人死亡，後續起出8把槍；12月12日，林園發生16歲少年持長槍，疑替被討債老大出氣，朝債主民宅開6槍；29日鐵皮屋發生製毒利益開槍，釀1死1案，連3起槍擊案，共開20餘槍，學者建議，應強化當地治安死角作為。
高雄林園及大寮地區連續在1個半月內，發生3起槍擊案，共開20餘槍，雖開槍數字不比台南88槍震撼力，但卻造成包含槍手在內共3人死亡。
雖3案警方均火速破案，卻也讓藍營民代「撿到槍」狂轟高雄治安不平靜，狠酸市長陳其邁，民進黨贏了高雄議會正副議長的操盤，不要關心黨務勝於市政，應還給高雄市民安全、安心的生活。
3起槍擊案「湊巧」均發生在林園和大寮區，隸屬林園警分局轄區，中央警察大學刑事警察系副教授施志鴻指出，3起槍擊案發生原因雖不盡相同，但依據地形看，都屬高雄偏僻區，有其地緣特性。
施志鴻表示，製毒工廠選擇往偏僻空曠處遷移，不易被警方查緝，加上鐵門緊閉，就像大寮製毒工廠在鐵皮屋內開槍殺人時，無人發現；此外，在都市生活有債務問題的人，也喜歡隱居至偏遠地區躲債，因此會有治安疑慮。
中央警察大學行政警察學系教授許福生指出，林園和大寮一帶，因鐵皮工廠多，工廠若關閉，無法確切掌握內部做何事，加上警察監督密度和地方空曠程度和市中心相比有差異性，但治安面，不能全將責任丟給警察扛。
許福生表示，警方現正執行「清樓專案」，他建議林園轄區的警力可重新配置，強化治安死角，加強清查鐵皮屋；此外從預防角度看，亦可配合社區巡守隊，民眾也應多注意居住環境鄰近動態，發現有異味、陌生人進出，可隨時通報警察，警民合作，加強防範治安。
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