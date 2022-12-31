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高雄林園3起槍擊案開20餘槍 學者建議強化治安死角

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄大寮區11月8日發生兩派人馬火拚，連開15槍，導致1人死亡，後續起出8把槍；12月12日，林園發生16歲少年持長槍，疑替被討債老大出氣，朝債主民宅開6槍；29日鐵皮屋發生製毒利益開槍，釀1死1案，連3起槍擊案，共開20餘槍，學者建議，應強化當地治安死角作為。

高雄林園及大寮地區連續在1個半月內，發生3起槍擊案，共開20餘槍，雖開槍數字不比台南88槍震撼力，但卻造成包含槍手在內共3人死亡。

雖3案警方均火速破案，卻也讓藍營民代「撿到槍」狂轟高雄治安不平靜，狠酸市長陳其邁，民進黨贏了高雄議會正副議長的操盤，不要關心黨務勝於市政，應還給高雄市民安全、安心的生活。

3起槍擊案「湊巧」均發生在林園和大寮區，隸屬林園警分局轄區，中央警察大學刑事警察系副教授施志鴻指出，3起槍擊案發生原因雖不盡相同，但依據地形看，都屬高雄偏僻區，有其地緣特性。

施志鴻表示，製毒工廠選擇往偏僻空曠處遷移，不易被警方查緝，加上鐵門緊閉，就像大寮製毒工廠在鐵皮屋內開槍殺人時，無人發現；此外，在都市生活有債務問題的人，也喜歡隱居至偏遠地區躲債，因此會有治安疑慮。

中央警察大學行政警察學系教授許福生指出，林園和大寮一帶，因鐵皮工廠多，工廠若關閉，無法確切掌握內部做何事，加上警察監督密度和地方空曠程度和市中心相比有差異性，但治安面，不能全將責任丟給警察扛。

許福生表示，警方現正執行「清樓專案」，他建議林園轄區的警力可重新配置，強化治安死角，加強清查鐵皮屋；此外從預防角度看，亦可配合社區巡守隊，民眾也應多注意居住環境鄰近動態，發現有異味、陌生人進出，可隨時通報警察，警民合作，加強防範治安。

鐵皮屋房東為了投資租用該處近200坪用地，簽12年約，另耗資300多萬，蓋鐵皮倉庫轉租投資，卻遭不法集團承租當製毒廠還發生命案。記者陳弘逸／攝影
鐵皮屋房東為了投資租用該處近200坪用地，簽12年約，另耗資300多萬，蓋鐵皮倉庫轉租投資，卻遭不法集團承租當製毒廠還發生命案。記者陳弘逸／攝影
涉嫌高雄大寮槍擊命案的司姓男子，逃往廠房後方空地被狗追，才走向山區墓園。圖／讀者提供
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高雄林園民宅12月12日遭轟6槍，黑衣槍手犯案身影曝光，槍手持槍械走入被害人住宅的巷弄（左圖）；黑衣槍手犯案後，小跑步跳上轎車逃逸（右圖）。圖／翻攝讀者提供影片
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高雄侯姓男子駕駛的BMW轎車（左）車體留有4顆彈孔，翁姓男子駕駛的豐田Camry轎車（右），車體留有11顆彈孔。記者陳弘逸／攝影
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