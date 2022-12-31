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台東疑債務糾紛命案 10犯嫌收押禁見獲准
台東縣陳姓男子不滿李姓男子借錢未還，日前夥同9名友人涉嫌控制李行動並毆打致死，警方拘提10人依傷害致死、妨害自由罪移送。檢察官聲請羈押禁見，台東地方法院昨裁定收押禁見獲准。
台東地院表示，由於案情尚待釐清，法官認為涉案10名犯嫌串證嫌疑重大，且有逃亡之虞，經詢問後少年法庭裁定3名未成年犯嫌收容禁見，刑事庭裁定7名成年犯嫌收押禁見。
警方調查，25歲陳姓男子與21歲李姓男子雙方認識多年，有債務糾紛，陳27日上午約李從台東市到他卑南鄉太平路租屋處談判，找來9名男女助陣，以尼龍繩綑綁李雙手，控制其行動。
李男遭控制行動期間，被人徒手及拿藤條、水管毆打。28日下午3點多，陳撥打119指有人倒在家中浴室門口沒有呼吸、心跳，救護員趕到接手急救時，李已無生命跡象，送醫搶救不治。
由於李全身多處外傷，雙手被綁尼龍繩，救護人員通報警方。員警檢視遺體傷勢研判遭施暴，報請檢察官相驗查明死因，發現浴室洗手台破碎，懷疑曾發生打鬥，封鎖現場採證。
專案小組經調閱監視器追查，鎖定報案陳男涉有重嫌，3小時後拘提到案，陸續查獲9名同夥。陳於警詢稱，李借錢都沒還，只是出手教訓，沒想到下手太重，發現李沒氣息後報案。
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