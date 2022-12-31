影／不爽熱炒店客滿 對空開槍 中和警案發4小時南港逮人

兩名張姓男子今天凌晨不滿新北中和區一間熱炒店客滿，不爽對空開槍後開車離去，中和警方案發4小時在北市南港逮到人，追緝過程中朝嫌犯汽車開11槍，車上並起獲作案改造槍枝一把。警詢後依槍砲及恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

中喚警方今天凌晨零時許接獲報案，中和區中和路一間熱炒店前驚傳槍響，疑似不滿熱炒店客滿，不爽對空開一槍後駕車離去，警方在現場拾獲一枚彈殼。

經調閱監視器，現場有一輛白色汽車離開，查出張姓男子（29歲）對空鳴槍後，搭乘張姓男子（24歲）駕駛汽車逃逸。

中和安平派出所巡佐王鼎慶、員警王冠翔、賴奕旻於凌晨1時41分在永和區中和路305巷旁停車場內，發現24歲張男正開著遭鎖定汽車，因該車攔查不停且發出疑似槍聲，員警鳴槍擊發11槍警告，強勢破窗逮捕張男，車上起出4箱爆竹及1根棒球棍，巡佐王鼎慶因破窗右手大拇指遭玻璃劃傷，其他無人受傷。

警方專案小組追查發現涉嫌開槍的29歲張男逃逸途中換乘車輛，逃往北市南港一帶，經調閱監視器後，專案小組於凌晨4時20分在北市南港區南港路一段停車格發現該車，當場逮捕張男並於車內起獲改造手槍一把。