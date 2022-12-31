快訊

原物料上漲撐不住！網眼尖發現三商巧福悄宣布1月6日起漲價

影／不爽熱炒店客滿對空鳴槍！警開11槍攔車逮司機、4小時後再抓槍手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／不爽熱炒店客滿 對空開槍 中和警案發4小時南港逮人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

兩名張姓男子今天凌晨不滿新北中和區一間熱炒店客滿，不爽對空開槍後開車離去，中和警方案發4小時在北市南港逮到人，追緝過程中朝嫌犯汽車開11槍，車上並起獲作案改造槍枝一把。警詢後依槍砲及恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

中喚警方今天凌晨零時許接獲報案，中和區中和路一間熱炒店前驚傳槍響，疑似不滿熱炒店客滿，不爽對空開一槍後駕車離去，警方在現場拾獲一枚彈殼。

經調閱監視器，現場有一輛白色汽車離開，查出張姓男子（29歲）對空鳴槍後，搭乘張姓男子（24歲）駕駛汽車逃逸。

中和安平派出所巡佐王鼎慶、員警王冠翔、賴奕旻於凌晨1時41分在永和區中和路305巷旁停車場內，發現24歲張男正開著遭鎖定汽車，因該車攔查不停且發出疑似槍聲，員警鳴槍擊發11槍警告，強勢破窗逮捕張男，車上起出4箱爆竹及1根棒球棍，巡佐王鼎慶因破窗右手大拇指遭玻璃劃傷，其他無人受傷。

警方專案小組追查發現涉嫌開槍的29歲張男逃逸途中換乘車輛，逃往北市南港一帶，經調閱監視器後，專案小組於凌晨4時20分在北市南港區南港路一段停車格發現該車，當場逮捕張男並於車內起獲改造手槍一把。

據了解，29歲張男今天凌晨與朋友相約前往熱炒店吃消夜，該店表示已客滿且因時間太晚不願再收客，張男疑因吸毒後精神恍惚，一時情緒失控，竟從身上掏出手槍對空鳴槍1發洩憤。警詢後依槍砲及恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並針對其槍枝、毒品來源深入追查。

兩名張姓男子今天凌晨不滿新北中和區一間熱炒店客滿，不爽對空開槍後開車離去，中和警方案發4小時在北市南逮到人，追緝過程中朝嫌犯汽車開11槍，車上並起獲作案改造槍枝一把。記者王長鼎／翻攝
兩名張姓男子今天凌晨不滿新北中和區一間熱炒店客滿，不爽對空開槍後開車離去，中和警方案發4小時在北市南逮到人，追緝過程中朝嫌犯汽車開11槍，車上並起獲作案改造槍枝一把。記者王長鼎／翻攝
兩名張姓男子今天凌晨不滿新北中和區一間熱炒店客滿，不爽對空開槍後開車離去，中和警方案發4小時在北市南逮到人，追緝過程中朝嫌犯汽車開11槍，車上並起獲作案改造槍枝一把。記者王長鼎／翻攝
兩名張姓男子今天凌晨不滿新北中和區一間熱炒店客滿，不爽對空開槍後開車離去，中和警方案發4小時在北市南逮到人，追緝過程中朝嫌犯汽車開11槍，車上並起獲作案改造槍枝一把。記者王長鼎／翻攝
兩名張姓男子今天凌晨不滿新北中和區一間熱炒店客滿，不爽對空開槍後開車離去，中和警方案發4小時在北市南逮到人，追緝過程中朝嫌犯汽車開11槍，車上並起獲作案改造槍枝一把。記者王長鼎／翻攝
兩名張姓男子今天凌晨不滿新北中和區一間熱炒店客滿，不爽對空開槍後開車離去，中和警方案發4小時在北市南逮到人，追緝過程中朝嫌犯汽車開11槍，車上並起獲作案改造槍枝一把。記者王長鼎／翻攝
兩名張姓男子今天凌晨不滿新北中和區一間熱炒店客滿，不爽對空開槍後開車離去，中和警方案發4小時在北市南逮到人，追緝過程中朝嫌犯汽車開11槍，車上並起獲作案改造槍枝一把。記者王長鼎／翻攝
兩名張姓男子今天凌晨不滿新北中和區一間熱炒店客滿，不爽對空開槍後開車離去，中和警方案發4小時在北市南逮到人，追緝過程中朝嫌犯汽車開11槍，車上並起獲作案改造槍枝一把。記者王長鼎／翻攝
兩名張姓男子今天凌晨不滿新北中和區一間熱炒店客滿，不爽對空開槍後開車離去，中和警方案發4小時在北市南逮到人，追緝過程中朝嫌犯汽車開11槍，車上並起獲作案改造槍枝一把。記者王長鼎／翻攝
兩名張姓男子今天凌晨不滿新北中和區一間熱炒店客滿，不爽對空開槍後開車離去，中和警方案發4小時在北市南逮到人，追緝過程中朝嫌犯汽車開11槍，車上並起獲作案改造槍枝一把。記者王長鼎／翻攝

延伸閱讀

遭製毒工廠同夥開槍打死 死者父：兒只說要去工作

小弟A錢遭耳邊開槍、公開懸賞 竹聯幫天蠍堂主7人遭訴

謝國樑、蔡適應選後會面大和解 推基隆到南港直達火車

新北中和地政所「名師揮毫迎新春」 聽Podcast搶紅包袋

相關新聞

影／不爽熱炒店客滿 對空開槍 中和警案發4小時南港逮人

兩名張姓男子今天凌晨不滿新北中和區一間熱炒店客滿，不爽對空開槍後開車離去，中和警方案發4小時在北市南港逮到人，追緝過程中...

台東疑債務糾紛命案 10犯嫌收押禁見獲准

台東縣陳姓男子不滿李姓男子借錢未還，日前夥同9名友人涉嫌控制李行動並毆打致死，警方拘提10人依傷害致死、妨害自由罪移送。...

賊星該敗！雲林男心虛駕車跑給警察追⋯車上起獲毒品

雲林一名彭姓男子昨天下午駕車行經大同路與中山路路口，形跡可疑引起恰巧巡邏路過的員警注意，孰料警方上前攔查時，他竟加速逃逸...

高雄製毒廠槍擊案疑內訌 凶嫌遭野狗追至公墓 舉槍自戕

高雄市大寮區製毒工廠槍擊命案，造成1死1重傷，綽號「黑仔」的槍手司佳韋，犯案後欲躲往山區卻遭野狗群狂追至公墓，最後畏罪舉...

獨／還沒回本…300萬蓋倉庫變製毒廠還鬧人命 房東：頭殼抱咧燒

高雄市大寮區鐵皮廠房昨發生槍擊命案，經查該廠房被不法集團租來製毒，未料卻發生內鬨，2人頭部被開槍，造成一死一傷，今午槍手...

槍擊要犯黨羽亡命高雄搞製毒工廠 他槍殺同夥曝屍公墓

36歲司姓男子綽號「黑仔」為中部槍擊要犯「牛皮」王俊偉的手下，司男曾與同夥持M16步槍及手槍當街連開19槍，又犯下犯擄人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。