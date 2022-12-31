賊星該敗！雲林男心虛駕車跑給警察追⋯車上起獲毒品

雲林一名彭姓男子昨天下午駕車行經大同路與中山路路口，形跡可疑引起恰巧巡邏路過的員警注意，孰料警方上前攔查時，他竟加速逃逸，警方追捕過程，彭不慎自撞路樹才停下來，果真在彭車上查獲毒品，詢後全案移送法辦。

28歲彭姓男子昨天下午1時許駕駛白色自小客車至斗六市區，當時斗六派出所員警正好在附近執行巡邏勤務，彭男見到警方準備攔查時，疑似心虛，立即駕車加速逃離，警方通報線上警力協助圍捕。

彭男跑給警察追，仍不願就範，過程中還意圖衝撞警車，賊星該敗，彭因此車輛失控自撞路樹，所幸人未受傷，還大搖大擺赤腳走下車，多名警員持警棍大喊「趴下！趴下！」不到10秒鐘伺機成功壓制彭男，頓時氣焰全消，束手就擒。

警方逮捕彭男後，在其車上查獲毒品K他命等違禁物，全案詢後依違反毒品危害防制條例，移送雲林地檢署偵辦。

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