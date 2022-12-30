槍擊要犯黨羽亡命高雄搞製毒工廠 他槍殺同夥曝屍公墓

36歲司姓男子綽號「黑仔」為中部槍擊要犯「牛皮」王俊偉的手下，司男曾與同夥持M16步槍及手槍當街連開19槍，又犯下犯擄人勒贖2000萬元，案件仍在偵審程序就逃亡，是警方重要緊急查緝專案查緝對象，逃逸逾4年後，因犯下高雄大寮鐵皮屋製毒工廠廠房槍擊命案，疑畏罪自戕，曝屍荒野。

司男為中部槍擊要犯「牛皮」王俊偉的手下，2008年8月曾在彰化縣金馬路三段，趁陳姓商人開賓士轎車到五金行購物後，到「冠天下日本料理店」前開車，與同夥持M16步槍及手槍，槍擊陳姓商人19槍，當時他們急於脫逃，陳才倖免於死，事後由司負責藏槍枝。

同年9月3日下午刑事局中部、南部打擊犯罪中心、維安特勤隊會同彰化縣警局、高雄市刑大，在高雄旗津中洲三路一處民宅，攻堅逮捕司男；當時追作案槍枝，藏在台中縣沙鹿鎮一處公墓山區一棵樹下，並用塑膠袋包覆M16步槍與近80發子彈。

2018年5月4日凌晨，司男與陳男、蔡男等人，在台中市「AGE 雪茄館」涉犯擄人勒贖2000萬元，殺人未遂等案，相關案件仍在偵審程序，司就已經逃亡，2019年遭台中地檢署發布通緝，也被警政署列為重要緊急查緝專案查緝對象。

未料，司男外逃亡逾4年，昨天持手槍於承租在大寮區鐵皮廠房的製毒工廠內，對同夥葉男、黃男射擊頭部，造成葉重傷、黃死亡，宛如「行刑式槍決」，手法凶殘，之後司攜槍徒步逃逸。

直到今天下午1時許，警方掌握到司男行蹤，他獨自一人徒步走向大寮區內坑里公墓附近的偏僻山區，過程中，還被4、5隻野狗追。

專案小組發現，背著背包的司男跑往山區，沿途丟棄的包包、袋子，循線前往於2時許，邊坡草叢堆，發現司的遺體及作案手槍。

當下司男手握著作案手槍，頭部右側太陽穴有明顯槍傷，死亡時間仍待報驗釐清；警方研判，司疑對周邊環境不熟，面對警方窮追不捨，又遭狗追，被逼上山區墓園，加上公墓詭異氣氛，自知亡命之徒已窮途末路，舉槍自戕。

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