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影╱高雄製毒廠命案 槍手轟太陽穴自戕至少6人涉案1人逃亡

聯合報／ 記者陳弘逸石秀華林保光／高雄即時報導

高雄市大寮區鐵皮屋製毒工廠槍擊命案，造成一死一傷，槍手司姓男子，疑畏罪自戕，今午被發現陳屍山區，包含槍手在內，警方追出該製毒集團至少6人涉案，還查出毒品及半成品，另有一名綽號「阿成」參與製毒的男子仍在逃。

據了解，槍手36歲的司男，2018年、2019年就涉犯槍砲、殺人、擄人勒贖遭通緝，也被警政署列為重要查緝對象，他在外逃逸3年。

警方指出，司男犯後，慌張逃逸，一度以為他駕車逃逸，經漏夜調監視器，沒找到可疑車輛，今天上午再度重返現場勘查地形，從後方工寮和貨櫃場一帶調監視器畫面，才發現，司往鐵皮屋後方逃逸，曾被一群野狗狂追，走入公墓，消失蹤跡。

直到今天下午2時許，專案小組在大寮區內坑里公墓附近的偏僻山區發現司男遺體，及作案手槍；研判現場只有他一人前往，右手握手槍，頭部太陽穴有明顯槍傷。

另警方在鐵皮廠內查扣第三級毒品愷他命成品309公克、製毒用化學藥劑及工具，經追查，揪出另名涉案的李男逃往屏東萬丹，搜出第三級毒品愷他命成品241公克、半成品1.35公斤。

經調查，涉及此案的人包括承租廠房的麥男、傷者葉男、死者黃男、綽號「黑仔」的槍手司男、28歲李男及目前仍在逃綽號「阿成」的男子，共6人涉案。

至於行凶動機，司男雖舉槍自戕，其他參與製毒的共犯，對案情也避重就輕，但將會持續追查相關涉案人，釐清案情。警方朝槍砲、殺人及毒品等罪偵辦，同時建請檢方聲押相關涉案人。

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高雄製毒工廠槍擊凶嫌司姓男子在大寮區公墓舉槍自戕，他最後生前身影曝光。記者陳弘逸／翻攝
高雄製毒工廠槍擊凶嫌司姓男子在大寮區公墓舉槍自戕，他最後生前身影曝光。記者陳弘逸／翻攝
槍手36歲的司男，2018年、2019年就涉犯槍砲、殺人、擄人勒贖遭通緝，被警政署列為重要查緝對象，在外逃逸3年。圖／取自刑事局官網
槍手36歲的司男，2018年、2019年就涉犯槍砲、殺人、擄人勒贖遭通緝，被警政署列為重要查緝對象，在外逃逸3年。圖／取自刑事局官網
警方在鐵皮廠內查扣第三級毒品愷他命成品309公克、製毒用化學藥劑及工具，經追查，揪出另名涉案的李男逃往屏東萬丹，搜出第三級毒品愷他命成品241公克、半成品1.35公斤。記者陳弘逸／翻攝
警方在鐵皮廠內查扣第三級毒品愷他命成品309公克、製毒用化學藥劑及工具，經追查，揪出另名涉案的李男逃往屏東萬丹，搜出第三級毒品愷他命成品241公克、半成品1.35公斤。記者陳弘逸／翻攝
高雄製毒工廠槍擊凶嫌司姓男子陳屍大寮區內坑里公墓附近的偏僻山區。記者陳弘逸／翻攝
高雄製毒工廠槍擊凶嫌司姓男子陳屍大寮區內坑里公墓附近的偏僻山區。記者陳弘逸／翻攝
高雄製毒工廠槍擊凶嫌司姓男子陳屍大寮區內坑里公墓附近的偏僻山區。記者陳弘逸／翻攝
高雄製毒工廠槍擊凶嫌司姓男子陳屍大寮區內坑里公墓附近的偏僻山區。記者陳弘逸／翻攝
高雄製毒工廠槍擊凶嫌司姓男子陳屍公墓，逃逸曾被一群野狗狂追。記者林保光／翻攝
高雄製毒工廠槍擊凶嫌司姓男子陳屍公墓，逃逸曾被一群野狗狂追。記者林保光／翻攝

毒品 生命線 監視器 槍擊

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