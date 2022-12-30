影╱高雄製毒廠命案 槍手轟太陽穴自戕至少6人涉案1人逃亡

高雄市大寮區鐵皮屋製毒工廠槍擊命案，造成一死一傷，槍手司姓男子，疑畏罪自戕，今午被發現陳屍山區，包含槍手在內，警方追出該製毒集團至少6人涉案，還查出毒品及半成品，另有一名綽號「阿成」參與製毒的男子仍在逃。

據了解，槍手36歲的司男，2018年、2019年就涉犯槍砲、殺人、擄人勒贖遭通緝，也被警政署列為重要查緝對象，他在外逃逸3年。

警方指出，司男犯後，慌張逃逸，一度以為他駕車逃逸，經漏夜調監視器，沒找到可疑車輛，今天上午再度重返現場勘查地形，從後方工寮和貨櫃場一帶調監視器畫面，才發現，司往鐵皮屋後方逃逸，曾被一群野狗狂追，走入公墓，消失蹤跡。

直到今天下午2時許，專案小組在大寮區內坑里公墓附近的偏僻山區發現司男遺體，及作案手槍；研判現場只有他一人前往，右手握手槍，頭部太陽穴有明顯槍傷。

另警方在鐵皮廠內查扣第三級毒品愷他命成品309公克、製毒用化學藥劑及工具，經追查，揪出另名涉案的李男逃往屏東萬丹，搜出第三級毒品愷他命成品241公克、半成品1.35公斤。

經調查，涉及此案的人包括承租廠房的麥男、傷者葉男、死者黃男、綽號「黑仔」的槍手司男、28歲李男及目前仍在逃綽號「阿成」的男子，共6人涉案。

至於行凶動機，司男雖舉槍自戕，其他參與製毒的共犯，對案情也避重就輕，但將會持續追查相關涉案人，釐清案情。警方朝槍砲、殺人及毒品等罪偵辦，同時建請檢方聲押相關涉案人。

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