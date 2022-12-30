影╱最後身影曝光！高雄槍擊凶嫌陳屍公墓 逃逸曾被狗狂追

高雄市大寮區鐵皮屋製毒工廠廠房槍擊命案，警方專案小組追查涉案的槍手「黑仔」司姓男子，發現他徒步往廠房後方的貨櫃場逃逸，途中因遭狗追，被逼上山區墓園，因夜晚公墓詭異氣氛，加上警方窮追不捨，司男疑自知亡命之徒已窮途末路，舉槍自戕。

據了解，司姓男子（36歲）是中部地區不良分子，曾跟過中部槍擊要犯「牛皮」王俊偉，2008年8月1日在彰化市金馬路槍擊陳姓商人，之後南下高雄躲避風頭；同年9月3日下午刑事局中部、南部打擊犯罪中心、維安特勤隊會同彰化縣警局、高雄市刑大，在高雄旗津中洲三路一處民宅，攻堅逮捕司男。

警方指出，司嫌行凶後，慌張逃逸，當時專案組警方曾以為他駕車逃逸，但漏夜調監視器，就是找不到可疑車輛，今天上午重返現場勘查地形，從後方工寮和貨櫃場一帶調監視器畫面，才發現，司嫌往鐵皮屋後方逃逸，曾被一群野狗狂追，走入公墓，消失蹤跡。

警方下午在公墓找尋司嫌可能藏匿地點，發現司舉槍自戕倒臥在公墓旁，研判他因對林園當地不熟，犯後慌張逃逸，結果被野狗狂吠，逃入公墓，被逼入絕境，加上周圍是公墓，司應該自知法網難逃，直接在公墓旁選擇結束生命，畏罪自殺。

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