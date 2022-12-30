鐵撬雙姝！偷北基桃娃娃機零錢箱 被逮辯稱缺錢繳房租

新北市淡水區潘、吳兩女，涉嫌以鐵撬板動娃娃機零錢箱偷錢，上周三（21日）凌晨，兩女在公明街一家娃娃機店，偷走2千元零錢逃逸。警方追查於翌日晚上在中山一路逮捕兩女，經清查兩女多次在桃園、基隆、汐止犯下竊案，警詢後依加重竊盜、毀損案及毒品罪嫌移送法辦。

經調查，潘姓（25歲）、吳姓（26歲）兩女，上周三（21日）凌晨4時許，拿著一把鐵橇，將新北市淡水區公明街一家娃娃機店內3機台零錢箱板開，竊得2000元零錢後逃逸。

翌日（22日）上午店家發現機台被破壞，經清點零錢箱短少近2000元的銅板，懷疑是被偷，立即向淡水警方報案。經調閱監視器畫面，鎖定潘、吳兩女涉嫌，與涉案車輛車號，立即通報線上警網加強攔查。

當日晚上9時許，在淡水區中山北路一段發現涉案車輛攔下盤查，當場逮捕潘、吳兩女，並於車內起獲犯案用的鐵橇，毒品安非他命、吸食器1組，一併帶回偵辦。警方追查赫見，兩女近來以此手法，多次在桃園、基隆、汐止等地犯案，不法所得初估超過2萬8千元。