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遭製毒工廠同夥開槍打死 死者父：兒只說要去工作

聯合報／ 記者石秀華陳弘逸／高雄即時報導

高雄市大寮區一間鐵皮廠房昨發生槍擊案，兩名男子頭部中彈，36歲黃姓男子傷重不治，涉嫌開槍綽號「黑仔」的男子攜槍逃亡；檢警今天到高雄市立殯儀館相驗，黃男父母及妻女也一同到場；父親無奈說，只知兒子說要去工作，但不知做什麼，也盼警方能早日緝凶。

昨天涉嫌開槍的「黑仔」以「行刑式槍決」射擊夥同製毒的50歲葉男與黃男，造成葉重傷、黃頭頂、腹部及左大腿槍傷，到前無呼吸心跳，搶救不治。

檢方今天上午前往高雄市立殯儀館相驗；死者黃男父母、妻子和2名女兒，也配合到場。

媒體問及，是否知情黃男工作內容，對此黃的父親一臉無奈表示，兒子只是說去工作，也不知去做什麼。

黃父還說，家中有3個兒子，黃男是大兒子，小兒子也已過世，平常和大兒子住一起，但彼此沒什麼互動。

至於兒子疑似參與製毒，卻慘死在同夥手上，黃父則說，不知道發生何事，也不認識「黑仔」，盼警方能早日緝凶，也還家屬公道。

36歲黃姓男子參與製毒，疑遭同夥槍殺，今天黃男家屬配合檢調前往市立殯儀館相驗。記者石秀華／攝影
36歲黃姓男子參與製毒，疑遭同夥槍殺，今天黃男家屬配合檢調前往市立殯儀館相驗。記者石秀華／攝影
36歲黃姓男子參與製毒，疑遭同夥槍殺，今天黃男家屬配合檢調前往市立殯儀館相驗。記者石秀華／攝影
36歲黃姓男子參與製毒，疑遭同夥槍殺，今天黃男家屬配合檢調前往市立殯儀館相驗。記者石秀華／攝影
36歲黃姓男子參與製毒，疑遭同夥槍殺，今天黃男家屬配合檢調前往市立殯儀館相驗。記者石秀華／攝影
36歲黃姓男子參與製毒，疑遭同夥槍殺，今天黃男家屬配合檢調前往市立殯儀館相驗。記者石秀華／攝影
36歲黃姓男子參與製毒，疑遭同夥槍殺，今天黃男家屬配合檢調前往市立殯儀館相驗。記者石秀華／攝影
36歲黃姓男子參與製毒，疑遭同夥槍殺，今天黃男家屬配合檢調前往市立殯儀館相驗。記者石秀華／攝影
36歲黃姓男子參與製毒，疑遭同夥槍殺，今天黃男家屬配合檢調前往市立殯儀館相驗。記者石秀華／攝影
36歲黃姓男子參與製毒，疑遭同夥槍殺，今天黃男家屬配合檢調前往市立殯儀館相驗。記者石秀華／攝影

兒子 高雄市

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