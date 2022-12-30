遭製毒工廠同夥開槍打死 死者父：兒只說要去工作

高雄市大寮區一間鐵皮廠房昨發生槍擊案，兩名男子頭部中彈，36歲黃姓男子傷重不治，涉嫌開槍綽號「黑仔」的男子攜槍逃亡；檢警今天到高雄市立殯儀館相驗，黃男父母及妻女也一同到場；父親無奈說，只知兒子說要去工作，但不知做什麼，也盼警方能早日緝凶。

昨天涉嫌開槍的「黑仔」以「行刑式槍決」射擊夥同製毒的50歲葉男與黃男，造成葉重傷、黃頭頂、腹部及左大腿槍傷，到前無呼吸心跳，搶救不治。

檢方今天上午前往高雄市立殯儀館相驗；死者黃男父母、妻子和2名女兒，也配合到場。

媒體問及，是否知情黃男工作內容，對此黃的父親一臉無奈表示，兒子只是說去工作，也不知去做什麼。

黃父還說，家中有3個兒子，黃男是大兒子，小兒子也已過世，平常和大兒子住一起，但彼此沒什麼互動。