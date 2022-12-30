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高雄大寮槍擊命案「幕後有金主操控」槍手疑開AB車犯案
高雄市大寮區鐵皮廠房槍擊命案，高雄市警局與刑事局南部打擊犯罪中心成立「1229」專案小組追查全案，初步了解，幕後有集團金主操控，槍手疑是綽號「黑仔」的男子，由台中南下高雄，逃離時所乘轎車，刻意變動過好躲避警方追查，警方懷疑應預謀犯案。
據了解，這處廠房在高雄市大寮區保福路，由麥姓男子（37歲）當二房東，半個月前，出租部分廠房給同有毒品前科的葉姓男子（50歲），昨天下午4點30分左右，麥到廠房，發現葉與黃姓男子（36歲）中槍，倒於血泊，趕緊報案。
警方到場，發現葉姓男子頸部遭槍傷，黃的頭、腹及左大腿中彈，將他們分別送往高雄長庚、小港醫院急救，黃不治，葉仍在加護病房觀察。 葉被送醫前，曾向麥姓二房東稱，遭綽號「黑仔」開槍。
警方在廠房內發現疑製造安非他命的工具，初步查出，死者黃姓男子與傷者葉姓男子和槍手「黑仔」，以及另名身分不明的男子，疑受人指使，在高雄大寮租廠房設製毒工廠，但發生內訌才開槍。
據悉，這座廠房內設有監錄系統，但設妥後，拔除錄影系統，僅監看不錄影，槍手黑仔昨天涉案後，乘轎車離去，所乘的轎車疑是A、B車，還遮蔽轎車牌照，專案小組查出幕後疑有中部金主撐腰，因內訌行凶，仍由警方追捕相關涉案人，釐清確實動機。
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