高雄大寮槍擊命案「幕後有金主操控」槍手疑開AB車犯案

高雄市大寮區昨天發生槍擊命案，警方正追查相關涉案人。記者劉學聖／攝影 高雄市大寮區鐵皮廠房槍擊命案，高雄市警局與刑事局南部打擊犯罪中心成立「1229」專案小組追查全案，初步了解，幕後有集團金主操控，槍手疑是綽號「黑仔」的男子，由台中南下高雄，逃離時所乘轎車，刻意變動過好躲避警方追查，警方懷疑應預謀犯案。

據了解，這處廠房在高雄市大寮區保福路，由麥姓男子（37歲）當二房東，半個月前，出租部分廠房給同有毒品前科的葉姓男子（50歲），昨天下午4點30分左右，麥到廠房，發現葉與黃姓男子（36歲）中槍，倒於血泊，趕緊報案。

警方到場，發現葉姓男子頸部遭槍傷，黃的頭、腹及左大腿中彈，將他們分別送往高雄長庚、小港醫院急救，黃不治，葉仍在加護病房觀察。 葉被送醫前，曾向麥姓二房東稱，遭綽號「黑仔」開槍。

警方在廠房內發現疑製造安非他命的工具，初步查出，死者黃姓男子與傷者葉姓男子和槍手「黑仔」，以及另名身分不明的男子，疑受人指使，在高雄大寮租廠房設製毒工廠，但發生內訌才開槍。