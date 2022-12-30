快訊

台積電大動作展現3奈米成果 從4面向解析背後盤算

能複製蔡2016勝選關鍵？賴清德想加強社會連結有難度

警界陳庭妮！美女射擊教官大受男警歡迎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄大寮槍擊命案「幕後有金主操控」槍手疑開AB車犯案

聯合報／ 記者陳弘逸石秀華林保光／即時報導

高雄市大寮區昨天發生槍擊命案，警方正追查相關涉案人。記者劉學聖／攝影
高雄市大寮區昨天發生槍擊命案，警方正追查相關涉案人。記者劉學聖／攝影
高雄市大寮區鐵皮廠房槍擊命案，高雄市警局與刑事局南部打擊犯罪中心成立「1229」專案小組追查全案，初步了解，幕後有集團金主操控，槍手疑是綽號「黑仔」的男子，由台中南下高雄，逃離時所乘轎車，刻意變動過好躲避警方追查，警方懷疑應預謀犯案。

據了解，這處廠房在高雄市大寮區保福路，由麥姓男子（37歲）當二房東，半個月前，出租部分廠房給同有毒品前科的葉姓男子（50歲），昨天下午4點30分左右，麥到廠房，發現葉與黃姓男子（36歲）中槍，倒於血泊，趕緊報案。

警方到場，發現葉姓男子頸部遭槍傷，黃的頭、腹及左大腿中彈，將他們分別送往高雄長庚、小港醫院急救，黃不治，葉仍在加護病房觀察。 葉被送醫前，曾向麥姓二房東稱，遭綽號「黑仔」開槍。

警方在廠房內發現疑製造安非他命的工具，初步查出，死者黃姓男子與傷者葉姓男子和槍手「黑仔」，以及另名身分不明的男子，疑受人指使，在高雄大寮租廠房設製毒工廠，但發生內訌才開槍。

據悉，這座廠房內設有監錄系統，但設妥後，拔除錄影系統，僅監看不錄影，槍手黑仔昨天涉案後，乘轎車離去，所乘的轎車疑是A、B車，還遮蔽轎車牌照，專案小組查出幕後疑有中部金主撐腰，因內訌行凶，仍由警方追捕相關涉案人，釐清確實動機。

高雄市大寮區昨天發生槍擊命案，警方正追查相關涉案人。記者劉學聖／攝影
高雄市大寮區昨天發生槍擊命案，警方正追查相關涉案人。記者劉學聖／攝影

高雄市 房東

延伸閱讀

影／國道三號大貨車追撞轎車後翻落邊坡 3人受傷

色男酒吧撿屍朋友女性友人性侵 否認犯案判4年

影／噴飛對向！清水4貨車4轎車連環撞全線封閉 民眾受困搶救中

台南88槍擊案槍手只是被利用恐被作掉？方仰寧：有可能

相關新聞

獨／高雄昨不平靜！製毒工廠開槍釀1死1傷 員警清槍走火

高雄大寮區一處鐵皮工廠暗藏製毒工廠，成員起內鬨，昨日下午近4點半，在廠內製毒的黃姓男子和葉姓男子，遭共犯「行刑式槍決」開...

台南白骨案 醋男揪友打死前女友

台南市山區今年七月被發現一具遺骸，警方確認是台中市失蹤一個多月中度智障陳姓女子，查出王姓前男友不滿她另結新歡，找王姓男友...

遭製毒工廠同夥開槍打死 死者父：兒只說要去工作

高雄市大寮區一間鐵皮廠房昨發生槍擊案，兩名男子頭部中彈，36歲黃姓男子傷重不治，涉嫌開槍綽號「黑仔」的男子攜槍逃亡；檢警...

高雄大寮槍擊命案「幕後有金主操控」槍手疑開AB車犯案

高雄市大寮區鐵皮廠房槍擊命案，高雄市警局與刑事局南部打擊犯罪中心成立「1229」專案小組追查全案，初步了解，幕後有集團金...

獨／製毒廠槍殺2人疑有預謀 凶嫌是殺人未遂通緝犯

高雄市大寮區一間鐵皮廠房昨發生槍擊案，兩名男子頭部中彈，黃姓男子傷重不治，葉姓男子住院急救，暫無生命危險。警方追查該處為...

影／小黃卡人行道 駕駛這原因昏睡 見有乘客驚：他什麼時候上車的？

新北警方日前深夜在發現一輛計程車卡在人行道上，一度以為發生車禍上前關心，駕駛楊姓男子竟呼呼大睡，聽到員警叫喚才驚醒過來，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。