獨／製毒廠槍殺2人疑有預謀 凶嫌是殺人未遂通緝犯

麥姓男子及5名同夥承租高雄大寮一處鐵皮工廠製毒，昨天疑似發生內鬨，其中一人開槍，造成一死一傷。記者陳弘逸／攝影 高雄市大寮區一間鐵皮廠房昨發生槍擊案，兩名男子頭部中彈，黃姓男子傷重不治，葉姓男子住院急救，暫無生命危險。警方追查該處為製毒工廠，包含死者、傷者、承租人及兇手至少5人參與；疑毒品糾紛引起，據悉，涉嫌開槍綽號「黑仔」男子，曾犯殺人未遂遭通緝，目前攜槍逃亡，承辦此案員警透露「此人非常難抓」。

據了解，涉嫌開槍的「黑仔」曾犯下殺人未遂案又遭通緝，此次又因毒品利益槍殺同夥，手段凶殘，且攜槍逃亡，若遭警方圍捕，恐放手一搏，甚至會引發一觸即發的槍戰；辦案此案的人員也低調透露，此人非常難抓，警方專案小組均嚴陣以待。

經警方逐一追查，廠房承租人、第一時間報案的麥男，起初供稱，知道對方疑似租用廠房從事不法，但後來鬆口，坦承參與其中，只認識受傷的葉男，並不認識死者黃男，也未吐露犯嫌為何行凶。

中槍送進加護病房搶救的葉男，經治療恢復意識，也供稱行凶的人是綽號「黑仔」的男子。