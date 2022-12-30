獨／高雄昨不平靜！製毒工廠開槍釀1死1傷 員警清槍走火

高雄仁武警分局大社分駐所昨傳出有員警清槍走火意外，幸未釀人員受傷。記者陳弘逸／攝影 高雄大寮區一處鐵皮工廠暗藏製毒工廠，成員起內鬨，昨日下午近4點半，在廠內製毒的黃姓男子和葉姓男子，遭共犯「行刑式槍決」開槍打中頭部等處，釀1死1傷；不只毒工廠有槍擊，昨仁武警分局大社分駐所也傳出員警清槍走火意外，幸未釀人員受傷。

據了解，該名傳出清槍未落實導致走火的仁武警分局大社分駐所巡佐，昨服勤12時到2時，該名巡佐當時依規定領槍，一時疏忽，忘了彈匣還有子彈，人站在清槍桶前時，突然擊發，槍聲大作，嚇壞在派出所同仁，所幸警槍當時是朝桶內擊發，未造成人員受傷。

仁武分局表示，該名員警未依規定落實清槍程序，分局將依規定議處，予以記過處分，相關監督人員併予行政處分；日後將督促各外勤單位落實「員警出（退）勤領（繳）械彈暨安全清槍操作程序」，防止類似事件發生。