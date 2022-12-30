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影／小黃卡人行道 駕駛這原因昏睡 見有乘客驚：他什麼時候上車的？
新北警方日前深夜在發現一輛計程車卡在人行道上，一度以為發生車禍上前關心，駕駛楊姓男子竟呼呼大睡，聽到員警叫喚才驚醒過來，楊男下車時，員警赫見駕駛座車門旁有注射針筒，更發現後座竟然還有醉到不醒人事的乘客，楊男竟問「他什麼時侯上車的」讓員警也感到錯愕。楊男依毒品罪嫌依法送辦，並幫乘客另叫計程車送往家。
新北保安大隊第一中隊員警本月27日深夜11時巡邏行經板橋區民生路二段及萬板路口時，發現一輛計程車左前車輪卡在人行道上，未熄火停在人來車往的大馬路口一動也不動，立即下車查看，一度擔心發生車禍或是駕駛因天冷而身體不適，當員警靠近營小客車時，只見駕駛楊姓男子（67歲）在駕駛座上睡得正香甜，渾然不知有人靠近。
員警出聲叫喚，楊男才睡眼惺忪醒來，神情恍惚的楊男開門下車後，員警眼尖在於駕駛座車門旁看到疑似有毒品注射針筒，楊男自知犯法理虧、頓時啞口無言，警方檢視車內時又發現後座載有一名沉沉入睡的乘客，糊裡糊塗的楊男竟也不知在何時何地搭載到乘客，自己也是滿頭霧水，還反問員警「他什麼時侯上車的。」
該名乘客表示，自己當晚餐敘後由朋友在路邊攔計程車後上車的，自己迷迷糊糊一上車倒頭就睡，也不知道發生什麼事，就連撞車了也不曉得。員警協助攔另一輛清醒的運將送他安全返家，楊男於警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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