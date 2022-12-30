毒品工廠利益釀槍擊1死1傷 警追緝綽號「黑仔」凶嫌

高雄大寮區保福路一處鐵皮廠房，昨午傳槍擊，現場2名傷者，一人重傷不治，1人救回；警方歷時近6小時追查及追問相關涉案人，認現場二級毒品製毒工廠，至少5人參與製毒，但卻引起內鬨，其中涉嫌開槍的犯嫌，為綽號「黑仔」的男子，警方正布網追緝中。

警方於下午4時25分許，獲報趕抵現場，經鑑識採證歷時近6小時追查，現場除查到一枚赤腳清楚的血足印，研判凶嫌案發後仍現場停留，後又發現有3顆彈殼，實際開了幾槍，仍待追查。

受槍傷的傷者，分別為36歲黃姓男子頭頂、腹部及左大腿各有槍傷，到院前失去呼吸心跳，經30分鐘CPR，及醫院搶救不治；另50歲葉男頭部也中彈，送醫插管治療，生命跡象穩定。

當時葉男倒臥榻榻米地板臥室，黃男則是倒在靠近正門的客廳沙發上，兩人鮮血直流，目擊的麥男嚇得報案。

承租廠房，第一時間發現2名傷者的麥男，起初供稱知情2人承租廠房製毒，經警方追問，他才鬆口坦承也參與其中；另追問受傷的葉男，他也供稱持槍射擊的凶嫌為綽號「黑仔」的男子，本身也參與製毒，但行凶動機不明。

據了解，參與製毒的人員，包括承租廠房的麥男、傷者葉男、死者黃男、開槍的「黑仔」與另名身分不明的男子，後續定調該處為毒品製造工廠，有原料、工具在製作二級毒品安非他命。