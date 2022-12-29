台中豐原工廠大火釀4死2傷 疑施工地板塗料起火釀禍

台中市豐原區東洲路一家工廠倉庫今晚發生大火，造成4死2傷，家屬趕到醫院得知噩耗，悲痛不已。台中市長盧秀燕今晚先趕抵現場了解狀況，接著趕往中國附醫慰問傷者與家屬。

台中市消防局今晚7時36分接獲通報，豐原區東洲路一家工廠發生火警，現場有煙冒出，消防局立即出動第一大隊、豐原、神岡、豐南、潭子、后里等6單位，消防車26輛、人員66名前往搶救，現場為2樓鐵架烤漆浪板結構的建築物起火燃燒，一個小時後撲滅火勢。

據了解，起火為該工廠的倉庫，最近剛承租趕工作業。今晚有9名工人進行地板塗料作業時，不明原因起火，5名員工先逃出，其中1人7成燒燙傷重傷送醫，隨後消防隊員在二樓最深處發現倒臥4名員工，已無生命跡象。分別送中國附醫、慈濟醫院及衛福部豐原醫院急救。

45歲邱姓男子送豐原醫院搶救，由於傷者全身百分之40燒燙傷，3度灼傷，送醫時已無呼吸心跳，最後仍宣告不治，家屬趕到醫院得知消息大哭，悲痛不已。29歲張男則中度吸入性嗆傷，暫無生命危險，他從工廠內衝出脫困，目前住院觀察。

另外，3名男子送中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人送抵醫院時已無生命跡象，經搶救不治；另一人顏面和胸部灼傷，目前已插管治療中。

另一名黃姓男子送到慈濟醫院，經搶救宣告不治。家屬接獲消息趕抵醫院急診室，泣不成聲，直呼「怎麼辦」，該男子母親哭到全身癱軟，甚至需要輪椅協助；公司負責人也趕到醫院探視。