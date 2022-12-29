莽男毆斃前女友棄屍化白骨 法官裁押禁見
台南新化那拔林山區今年7月中旬發現一具白骨人屍，警方受理追查，經DNA比對確認為家住台中市太平區在6月底失蹤22歲陳姓女子，警方昨天分別拘提涉案的23歲、26歲王姓男子，詢問後依殺人罪嫌送辦，檢方認兩人涉嫌重大且有湮滅、串證之虞聲押禁見，台南地院晚間裁押禁見。
台南地院指出，經訊問，王男對於毆打陳女及陳女死亡的事實並不否認，但他辯稱，他沒有殺人犯意，他所犯僅為傷害與遺棄罪。另同夥王男則對檢方聲押書內容坦承不諱。
台南地院表示，被告2人涉犯殺人犯嫌，有2人供詞、通聯紀錄與檢察官相驗解剖報告等證據可稽，認2人涉犯殺人罪嫌重大。且2人所涉係重罪，而2人於偵查中的供詞互相矛盾，且2人究竟是否有殺人犯意，仍待檢察官調查，認2人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯之虞，檢察官聲請為有理由。因而裁定2人應予羈押，並予禁止接見、通信。
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