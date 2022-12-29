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高雄槍擊釀1死1傷！警在現場發現「血腳印」 疑毒品利益釀殺機

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高雄槍擊釀1死1傷！警在現場發現「血腳印」 疑毒品利益釀殺機

聯合報／ 記者石秀華陳弘逸王昭月／高雄即時報導

高雄大寮區保福路一處汽車保養廠今天下午4點多傳出槍擊案，廠內2名男子被發現頭部等處中彈倒臥血泊，其中1人傷重不治，另1人救回，凶嫌逃逸；警方入內鑑識，赫見屋內有製毒工具及原料，由於傷者頭部均中彈，宛如「行刑式槍決」，手法凶殘，研判為毒品利益釀殺機。

警方調查，今天下午4點25分左右，在大寮區保福路承租汽車保養廠房的37歲麥姓男子到廠房查看，發現大門深鎖感到怪異，走到後方時發現後門些微敞開，進入一看，發現40歲葉姓男子倒臥門口處，鮮血直流，尚有意識，另名55歲男子也倒臥血泊，嚇得報案。

2名遭槍傷的傷者，其中40男子在傍晚4時53分許被緊急送到小港醫院，到院前已OHCA，經過30分鐘CPR，仍無心跳呼吸，已宣布死亡，死者頭頂、腹部及左大腿各有槍傷；另葉男頭部也中彈，送醫治療後，目前插管治療中、生命跡象穩定。

警方指出，當時第一梯次救護到場時，發現2名傷者，受傷的葉姓男子還有回應麥姓房東的狀況，會等診治後再釐清案情。警方進廠區鑑識，發現廠區內竟有製毒工具及製毒原料，但並無打鬥痕跡。

警方在現場勘驗，除2人受槍傷外，亦查到一枚赤腳走動的血跡足印，非常清楚，顯然凶嫌在現場有停滯一段時間，到底多久，還要再查，現場查無彈殼。

此外，廠內有兩間寢室，一個客廳式，一間為榻榻米地板式臥床，據麥姓房東供訴，他2周前租給受傷的葉姓傷者，也知可能做為製毒的處所。

由於傷者頭部均中彈，宛如「行刑式槍決」，手法凶殘，研判為毒品利益釀殺機，正循線追緝凶嫌中。

高市警察局長林炎田說，經鑑識中心人員勘驗採證，現場有製毒工具及原料，研判是製毒工廠，初步有兩名傷者分別送長庚及小港醫院急救，小港的傷者經搶救宣告不治，已採指紋比對身分中。

在長庚救治中的55歲男子，血壓意識穩定，但仍搶救中。傷者自行供述姓葉，有毒品妨害自由及傷害前科，不排除是毒品糾紛或製毒工廠糾紛，全案報檢察官指揮偵辦，並據跡證調影帶，應用科技辦案偵察，會將另外的歹徒查緝到案。

高市警察局長林炎田（左一）到場坐鎮偵辦。記者劉學聖／攝影
高市警察局長林炎田（左一）到場坐鎮偵辦。記者劉學聖／攝影
警方趕到現場偵辦，不排除是製毒糾紛惹殺機。記者劉學聖／攝影
警方趕到現場偵辦，不排除是製毒糾紛惹殺機。記者劉學聖／攝影
麥姓房東承租再分租他人的這間汽修廠傳出槍擊案，造成一死一傷。記者劉學聖／攝影
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毒品 槍擊

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