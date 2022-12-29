快訊

影／濃煙竄天！南韓高速公路隧道大火狂燒 已知5死40傷

高雄大寮爆行刑式槍擊案！2男倒臥血泊中 1人頭部中彈不治

台中母子遭公車輾斃 家屬心碎5點聲明：警方處置完全違反常理

警署長赴苗栗視導座談 宣示鐵腕掃黑、整飭風紀

中央社／ 苗栗縣29日電

警政署長黃明昭今天南下苗栗召開精進警風紀作為與掃黑專責隊視導座談會，要求對幫派組織活動及暴力犯罪深入追查，以維護治安，並強調整飭警紀，必要時斷然汰除不適任員警。

苗栗縣警察局透過新聞稿指出，警政署長黃明昭在座談會中表示，掃黑是維護治安最重要的工作，成立掃黑專責隊是因應黑道幫派危害，對於幫派組織活動及暴力犯罪幕後幫派組織應深入追查，廣蒐相關不法事證，從嚴究責。

黃明昭指出，透過情資整合加速打擊掃蕩黑幫，針對發生聚眾鬥毆或暴力事件，警方絕對從速、從嚴偵辦，深化情蒐、縝密分析，追出幕後黑手，溯源刨根斷金流。

黃明昭也強調整飭警紀，提醒警察人員潔身自愛，注意自身操守及言行舉止，如有違法違紀情事，均須破除情面追究到底，以維護警察風紀，落實「警紀警辦」原則，必要時斷然汰除不適任員警。

苗栗縣警局表示，將持續針對黑道幫派經營、圍事的行業場所實施強力掃蕩，阻斷幫派分子經濟來源，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活；同時透過加強員警法治教育及強化勤務督導作為，主動積極查處，維護警察團隊榮譽。

黃明昭 警察

延伸閱讀

桃園警察局長提退休 明年高階警調整幅度更大

警風紀案頻傳！立院審警政署預算減1百萬 立委：要警惕

影／黃明昭「回娘家」 宣示防堵警風紀推動掃黑

黃明昭南下雲林視導掃黑專責隊 喊話汰除不適任警察

相關新聞

台南白骨命案偵破！22歲女遭毆斃棄屍山區 莽男偕友認罪了

台南市新化那拔林山區今年7月中旬發現一具白骨人屍，警方受理追查，經法醫研究所DNA比對確認為家住台中市太平區在6月底失蹤...

高雄大寮爆行刑式槍擊案！2男倒臥血泊中 1人頭部中彈不治

高雄大寮區今天下午4時許傳出槍擊案，民眾發現保福路的汽車保養廠旁，有2名男子倒臥血泊中嚇得報案；據了解，2名受槍傷的男子...

蔡英文論文延燒！彭文正律師指院長干預審判 台北地院發聲明要求自律

媒體人彭文正提告請求確認蔡英文1984年英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在，一審判決敗訴，彭文正委任律師除拍桌罵法...

檢警偵破毒品分裝場 查獲市值3千萬元百公斤毒品原料

花蓮警方先前查獲多起持有及販賣毒品毒咖啡包案件，向上溯源發現以劉姓男子為首的販毒集團，在高雄市民宅內分裝毒品，日前持票搜...

高雄大寮街頭傳槍響！2男受傷緊急送醫 凶嫌逃逸

高雄大寮區保福路今天下午4時許傳槍響，據悉有2名男子受槍傷，兩人都送醫救治，其中一人意識模糊。開槍的凶嫌尚未落網，警方獲報到場處理...

影／男與泰籍女友旅館開毒品趴 疑吸食過量送醫不治

湯姓男子前天偕泰國女友到新北市汽車旅館休息，才隔兩小時，湯男跑到車庫前向旅館經理求救，表示身體不適，經理幫忙叫救護車，救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。