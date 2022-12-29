警署長赴苗栗視導座談 宣示鐵腕掃黑、整飭風紀

警政署長黃明昭今天南下苗栗召開精進警風紀作為與掃黑專責隊視導座談會，要求對幫派組織活動及暴力犯罪深入追查，以維護治安，並強調整飭警紀，必要時斷然汰除不適任員警。

苗栗縣警察局透過新聞稿指出，警政署長黃明昭在座談會中表示，掃黑是維護治安最重要的工作，成立掃黑專責隊是因應黑道幫派危害，對於幫派組織活動及暴力犯罪幕後幫派組織應深入追查，廣蒐相關不法事證，從嚴究責。

黃明昭指出，透過情資整合加速打擊掃蕩黑幫，針對發生聚眾鬥毆或暴力事件，警方絕對從速、從嚴偵辦，深化情蒐、縝密分析，追出幕後黑手，溯源刨根斷金流。

黃明昭也強調整飭警紀，提醒警察人員潔身自愛，注意自身操守及言行舉止，如有違法違紀情事，均須破除情面追究到底，以維護警察風紀，落實「警紀警辦」原則，必要時斷然汰除不適任員警。

苗栗縣警局表示，將持續針對黑道幫派經營、圍事的行業場所實施強力掃蕩，阻斷幫派分子經濟來源，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活；同時透過加強員警法治教育及強化勤務督導作為，主動積極查處，維護警察團隊榮譽。