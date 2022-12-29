影／男與泰籍女友旅館開毒品趴 疑吸食過量送醫不治

湯姓男子前天偕泰國女友到新北市汽車旅館休息，才隔兩小時，湯男跑到車庫前向旅館經理求救，表示身體不適，經理幫忙叫救護車，救護人員才到場湯男突然昏倒在地，無呼吸心跳，現場緊急施做PCR急救，但送醫後仍宣告不治。警方事後在房間內發現10多包已開封的毒品咖啡包，懷疑湯男疑似施用毒品過量身亡，昨報請檢察官相驗後，將擇期解剖進一步釐清確實死亡原因。

「我身體很不舒服，幫我叫救護車。」湯姓男子（41歲）前天下午近3時，偕泰籍女友（26歲）搭計程車前往新北市中和區中正路上一間汽車旅館休息，當天下午5時許，湯男跑到房間車庫前向旅館葛姓經理求救。

葛姓經理向警方表示，與湯男對話時，他意識尚清楚，可以正常對話，但臉色發白，說他身體極度不舒服，而湯男是跟泰籍女友一起入住休息3小時，但湯男才上救護車就突然間就失去呼吸心跳，現場經救護人員對湯民施作CPR，並送往雙和醫院急救仍宣告不治。

據了解，中和警方在湯男入住房間內，發現17包毒品咖啡包，其中15包已拆封，僅剩2包未拆封，而其泰籍女友則表示，二人原本在房間裡開趴，但湯男疑似及毒過量導致身體不適。

中和偵查隊鑑識人員到場採證勘驗，初步排除他殺原因，並查扣17包毒品咖啡包，昨天報請新北地檢署檢察官刑事相驗，檢察官指示擇期解剖進一步釐清確實死亡原因。湯民女友昨依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方並將溯源追查毒品來源。