檢警偵破毒品分裝場 查獲市值3千萬元百公斤毒品原料

花蓮警方先前查獲多起持有及販賣毒品毒咖啡包案件，向上溯源發現以劉姓男子為首的販毒集團，在高雄市民宅內分裝毒品，日前持票搜索，查獲市價高達3000萬元、近百公斤製毒原料，阻止10萬包新型毒品外流至市面，警方將劉男等9人移送偵辦。

花蓮縣警局刑警大隊副大隊長張益新表示，先前執行安居緝毒專案時，查獲多起持有及販賣毒咖啡包案件，向上溯源至高雄市，便會同刑事局偵六大隊、高雄市警局左營、旗山、鼓山、湖內分局、三民一分局及及新北市海山警分局，跨機關共組專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦，對劉姓男子為首的販毒集團蒐證。

警方歷經半年跟監，見時機成熟，日前在2名檢察官指揮下，持搜索票及拘票，分別前往高雄市三民及大寮區搜索，在民宅內查獲毒品分裝場，發現重達99.42公斤的毒咖啡先驅原料第四級毒品2-溴-4甲基苯丙酮，拘提傳喚劉男等9人到案，全案移送高雄地檢署偵辦。

張益新說，約百公斤的毒咖啡原料市價高達3000萬元，可製成10萬包毒品咖啡包，幸好及時阻絕該批毒品流入市面。

花蓮縣警局長戴崇贒表示，專案小組對於查緝毒品犯罪不手軟，持續向上溯源滅絕毒品源頭，呼籲製造、販賣，運輸毒品罪刑相當重，吸食毒品對健康危害重大，切勿以身試法。

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