毒鴛鴦租處開「藥局」女背10年重罪一肩扛 男落網全甩鍋

包含陳男身上及當時於兩人租處搜索時，共查獲大麻5包（毛重60.5公克）、安非他命12包（含袋總毛重16.1公克）、安非他命14包（毛重402.7公克）、神仙水、一粒眠、K他命等大量毒品，種類多大像在開藥局。圖/讀者提供 高雄市刑大追緝一對毒鴛鴦，今年8月先逮到李姓女子，但李女一肩扛下所有罪責，沒有供出一起販毒的陳姓男友，結果李女發監執行後，陳男人間蒸發，警方查緝約4個月，日前成功將他逮獲，沒料陳卻甩鍋，稱毒品是李女留下，販毒是她一手包辦，但警方早已還原李女手機對話紀錄，戳破他的謊言，全案朝違反毒品危害防制條例移送法辦。

今年8月間，高雄市刑大偵六隊掌握李女、陳男販毒行為，持搜索票到兩人三民區鼎新街住處搜索，當時正巧陳男不在，僅逮獲李女1人，由於李女曾因販毒被法院判刑11年11月，到案後隨即發監執行。

由於警方掌握線索是李女、陳男一同販毒，但李卻一肩扛下所有罪責，放下偵查中自白減刑的機會，不願供出男友也有一起販毒，警方見她偵詢時言詞閃爍，疑似心虛沒有講出事實，於是從查扣的手機裡，透過數位採證方式還原兩人對話紀錄，確認兩人是一起販毒的「毒鴛鴦」。

陳男發現李女遭警方緝獲後，隨即更換手機門號，也沒回到兩人同居的租屋處，在外居無定所躲藏，經警方多日跟監，確認陳男行蹤後日前在三民區一處大樓地下室將他逮捕。

包含陳男身上及當時於兩人租處搜索時，共查獲大麻5包（毛重60.5公克）、安非他命12包（含袋總毛重16.1公克）、安非他命14包（毛重402.7公克）、神仙水、一粒眠、K他命等大量毒品，種類多到像在開藥局。

陳男到案後，卻撇清他與李女的關係，僅承認兩人交往，但販毒等工作都是李女一手包辦，連身上查獲的安非他命、分裝袋等證物，也稱是李女留下。

但警方早已還原李女手機紀錄，掌握兩人是採「男主外女主內」的分工方式，由李女透過網路負責尋找買家，陳男外出進行交易毒品，戳破他的謊言，全案警詢後，依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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