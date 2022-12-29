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中警抓槍緝毒逮要犯破28大案 蔡蒼柏頒關公像表揚
台中市警局昨天舉辦局務會報，由局長蔡蒼柏主持，表揚今年以來，各單位破獲的重大槍支、毒品、治平、詐欺案件28件，頒發有功人員獎金與關公像，授獎單位包括刑大偵七隊、第一警分局等，其中刑大偵查佐陳柏儒破獲製毒工廠，列首功人員。
台中市警局長蔡蒼柏昨天在局務會報，擴大、公開表揚破案有功人員，頒發慰勉金及關公像，慰勉員警破案辛勞，共計頒發重大毒品5件、檢肅治平目標案3件、查緝槍支案1件、詐欺集團與線上車手19件，以及重大搶奪案1件等。
其中市刑大偵七隊偵破劉姓毒犯製毒，查扣安非它命2包（重1130.2公克）、製毒工具一批等不法證物；經內政部警政署認定為安非他命製毒工廠，警方向上溯源，及時阻斷大量毒品流入市場，偵七隊首功人員偵查佐陳柏儒，除獲頒慰勉金外，另獲頒關公像1尊。
另外，今年12月6日，第一警分局在西區三民路1段，查獲何姓歹徒等6人涉嫌重大搶奪案，分局在6小時內迅速查緝犯嫌歸案也獲獎。
市警局長蔡蒼柏說，「有案必破，而且速破」是市警局信念，面對今年發生的各項重大案件，不管協助是南投逮捕槍擊命案兇嫌、一周內偵破潭子命案、偵破神岡桶屍案等重大矚目案件，都透過團隊合作，結合科技偵查鑑識手段，一一破案，用行動展現市警察局的決心。
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