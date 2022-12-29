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竹北警分局緝嫌至台中沙鹿 險遭歹徒開車衝撞急開11槍
台中市沙鹿區今天白天傳出槍響，新竹縣竹北警分局員警追捕歹徒，在沙鹿區中山路兩方相逢，警方差點遭衝撞，警方開11槍，歹徒仍開車逃逸，目前由竹北分局偵查隊往南追捕中。
據了解，竹北警分局今天追查案件，鎖定嫌犯，追查到台中市沙鹿區中山路與長春路口，歹徒開車意圖衝撞員警，員警開11槍，歹徒開車逃逸，沙鹿地方臉書有人目擊，PO網說「開槍了，36計跑為上策」。
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