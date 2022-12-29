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竹北警分局緝嫌至台中沙鹿 險遭歹徒開車衝撞急開11槍

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區今天白天傳出槍響，新竹縣竹北警分局員警追捕歹徒，在沙鹿區中山路兩方相逢，警方差點遭衝撞，警方開11槍，歹徒仍開車逃逸，目前由竹北分局偵查隊往南追捕中。

據了解，竹北警分局今天追查案件，鎖定嫌犯，追查到台中市沙鹿區中山路與長春路口，歹徒開車意圖衝撞員警，員警開11槍，歹徒開車逃逸，沙鹿地方臉書有人目擊，PO網說「開槍了，36計跑為上策」。

竹北分局偵查隊今天偵辦案件，由北部一路沙鹿區中山路長春路口時，圍捕犯嫌，犯嫌衝撞，警開槍。圖／民眾提供
竹北分局偵查隊今天偵辦案件，由北部一路沙鹿區中山路長春路口時，圍捕犯嫌，犯嫌衝撞，警開槍。圖／民眾提供

台中市沙鹿區今天有人開槍，是竹北警分局員警追捕歹徒。圖／取自臉書
台中市沙鹿區今天有人開槍，是竹北警分局員警追捕歹徒。圖／取自臉書

槍擊

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