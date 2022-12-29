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影／男子買槍自保帶3把槍開車外出 警車包抄當街逮人
基隆市黃姓男子涉嫌持有槍械，警方接獲線報後派警力搜捕，警車在正榮街前後包抄，攔下黃男駕駛的轎車後，在車內起出1把改造衝鋒槍、子彈11發，另有2把改造手槍及大麻毒品。黃男承認持有槍隻，但不透露細節。警詢後移送地檢署，檢察官複訊後令5萬元交保。
基隆市警二分局今天表示，28日接獲報案，看到黃男車內有槍。警方啟動「快速打擊犯罪部隊」，調派五處派出所警方攔截圍捕，最後在正榮街、祥豐街口附近，成功攔下黃男的轎車。
年約40歲黃男遇警盤查時，情緒似不穩定，被強拉下車時大喊「救命」，動手抗拒，但被優勢警力制伏。
警員檢視黃男轎車，看到副駕駛座位上有把改造衝鋒槍，內有子彈11發，接著展開搜索，在堆放不少物品的副駕駛座踏墊找到1把改造手槍，另在後車廂也找到1把改造手槍。黃男身上則是搜出2級毒品大麻3包及吸食器。
據了解，黃姓男子疑與人有糾紛，買槍「自保」。警方偵詢後，將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌送辦，並持續溯源追查槍隻來源。
基隆市警察局長張樹德表示，元旦、農曆春節加強安全維護工作即將啟動，警方持續貫徹「三打掃黑」策略，迅速緝獲滋事分子，打擊作亂團體及掃蕩據點，連坐檢肅成員，切斷金流源頭，肅清非法槍械及改造槍械場所與毒品，淨化治安，打造安居的環境。
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