影／冒寒風埋伏…警趁毒販出門遛狗逮人 查扣毒品現金2百餘萬

新北市刑大本月初在新北市新店區查獲朱姓男子、張姓男子及彭姓男子3人涉嫌販毒，警方查扣K他命、鎮暴槍及現金225萬元，疑似販毒不法所得，警詢後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

朱姓男子（28歲）今年8月間，為新店警方在新店區中央路大樓內查獲涉嫌持有1300包毒品咖啡包及重達3公斤K他命，警方懷疑其背後應有不法集團在從事販毒行為，由新北市刑大重案組與新店警分局持續追查。

警方發現朱男交保後，仍有從事不法活動跡象，報請台北地檢署指揮，針對朱男行蹤進行地毯式長期蒐證，調查發現朱男與張男（28歲）、彭男（28歲）3人另起爐灶，在新店區承租套房做為販毒據點。