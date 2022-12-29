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影／冒寒風埋伏…警趁毒販出門遛狗逮人 查扣毒品現金2百餘萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市刑大本月初在新北市新店區查獲朱姓男子、張姓男子及彭姓男子3人涉嫌販毒，警方查扣K他命、鎮暴槍及現金225萬元，疑似販毒不法所得，警詢後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

朱姓男子（28歲）今年8月間，為新店警方在新店區中央路大樓內查獲涉嫌持有1300包毒品咖啡包及重達3公斤K他命，警方懷疑其背後應有不法集團在從事販毒行為，由新北市刑大重案組與新店警分局持續追查。

警方發現朱男交保後，仍有從事不法活動跡象，報請台北地檢署指揮，針對朱男行蹤進行地毯式長期蒐證，調查發現朱男與張男（28歲）、彭男（28歲）3人另起爐灶，在新店區承租套房做為販毒據點。

新北刑大警方於本月初寒流來襲期間，冒著低溫在朱男等人經常出沒地點埋伏，趁朱男在新店區自立街租屋處正好出外遛狗時，一擁而上當場逮捕，同時兵分多路搜索，在其租屋處起獲K他命30公克及鎮暴槍等證物，現場並查扣現金225萬餘元，疑似為販毒不法所得。警方表示，將持續溯源追查幕後不法集團及毒品來源。

新北市刑大本月初在新北市新店區查獲朱姓男子、張姓男子及彭姓男子3人涉嫌販毒，警方查扣K他命、鎮暴槍及現金225萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大本月初在新北市新店區查獲朱姓男子、張姓男子及彭姓男子3人涉嫌販毒，警方查扣K他命、鎮暴槍及現金225萬元。記者王長鼎／翻攝
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新北市刑大本月初在新北市新店區查獲朱姓男子、張姓男子及彭姓男子3人涉嫌販毒，警方查扣K他命、鎮暴槍及現金225萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大本月初在新北市新店區查獲朱姓男子、張姓男子及彭姓男子3人涉嫌販毒，警方查扣K他命、鎮暴槍及現金225萬元。記者王長鼎／翻攝

販毒 毒品

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