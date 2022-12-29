廢土傾倒糾紛！桃、苗幫派鬥毆砸車 20人移送法辦

苗栗縣銅鑼鄉昨天發生兩派人士暴力砸車、聚眾鬥毆案件，多達8輛車被砸損。圖／民眾提供 苗栗縣銅鑼鄉昨天上午發生兩派人士暴力砸車、聚眾鬥毆案件，警方到今天已拘捕到20名涉案者，全案疑因廢土傾倒糾紛引發幫派利益衝突，警方將涉案者依組織犯罪、刑法聚眾鬥毆、傷害罪移送檢方偵辦，並將持續針對幕後不法犯罪集團追查。

國道1號銅鑼交流道高架橋下的一條產業道路，昨天上午有20多人疑似談判破裂，相互以棍棒、石塊混戰，現場有8車輛雙B轎車被砸損，並有4人受傷，警方昨天已循線陸續帶回14人，到今天共拘捕20人到案。

警方初步調查，這起聚眾鬥毆事件因廢土傾倒糾紛引發，桃園地區不良幫派的曾姓男子欲到銅鑼傾倒廢土，但遭縣內幫派份子涂姓男子等人阻擋，引發曾男不滿，昨天率眾分乘多輛自小客車前來，與涂 姓男子等人相約談判，但雙方一言不合大打出手並砸車，除1人受傷送醫，另有3人自行就醫。