學甲88槍擊懸而未破 台南警追槍枝來源破獲槍械兵工廠

台南市警局動員各分局及刑大針對本市轄區擁有製改槍枝能力治安疑慮人口進行盤點，永康分局鎖定戴姓及林姓兩名，昨天循線破獲槍械兵工廠。記者邵心杰／攝影 台南學甲88槍擊案未破，警政署長黃明昭七度南下台南召開專案會議，台南警方盤點轄區具改造槍械治安人口，昨天循線在嘉義東石魚塭工寮查獲槍械改造兵工廠，雖排除與88槍擊案有關，警察局長方仰寧強調，逮捕在逃孔祥志及洪政軍是全國警察唯一信念。

永康分局循線逮捕41歲戴姓男子及23歲林姓男子，起獲仿克拉克非制式手槍1支、子彈50顆、槍管半成品4支、槍枝零組件1批、火藥1罐、彈頭1批、彈匣零件1批、火藥、桌上型車床1台、鑽頭1批等工具及毒品約650公克K他命等證物

據調查，戴男多年前在雲林也曾被查獲改造槍械而被通緝，在嘉義另起爐灶，警方推判戴涉販賣槍枝，林男則是妨害自由通緝犯，訊後將依違反槍砲及毒品條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

方仰寧說，台南學甲88槍擊案發生後，逮捕主嫌洪政軍及孔祥志是台南主要工作，警局動員各分局及刑大針對本市轄區擁有製改槍枝能力治安疑慮人口進行盤點，永康分局鎖定戴姓及林姓兩名，同時也是槍砲及妨害自由通緝犯，經過月餘的布建、偵蒐，確認他落腳在鄰近的嘉義東石，報請檢方指揮，及向台南地地院申請搜索票，昨天進行攻堅查獲。