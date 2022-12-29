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新北殯儀館停車場驚傳砍人 只因車擋道被按一聲喇叭

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市立板橋殯儀館停車場昨深夜驚傳砍人，只因車擋道被開計程車的詹男按了一聲喇叭，引起施姓男子不滿糾眾涉嫌持刀棍毆打砍傷2人，海山警方漏夜逮四人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市立板橋殯儀館停車場昨深夜驚傳砍人，只因車擋道被開計程車的詹男按了一聲喇叭，引起施姓男子不滿糾眾涉嫌持刀棍毆打砍傷2人，海山警方漏夜逮四人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市立板橋殯儀館停車場昨深夜驚傳砍人，只因車擋道被開計程車的詹男按了一聲喇叭，引起施姓男子不滿糾眾涉嫌持刀棍毆打砍傷2人，海山警方漏夜逮四人到案。警詢後今將施男等4人依殺人未遂、妨害秩序及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警方昨晚11時許獲報，在板橋區新月三街口的市立殯儀館停車場出入口，發生鬥毆事件，警方迅速趕抵現場，但僅發現詹男（51歲）、詹男（31歲）叔侄二人受傷，叔叔右手小臂和姪子左手大臂有刀傷，緊急叫救護車送醫。

經查，詹男一家五人因處理親人喪事，直到昨天深夜11時才共乘詹男的計程車，欲從停車場離開，因前方一輛葬儀社的黑頭車擋在出入口下車繳費，詹男按了一聲喇叭提醒，卻引起從事殯葬業的施姓男子（25歲）不滿，雙方發生口角，施竟打電話叫朱男 （31歲）、陳男（28歲）、許男（41歲）前來聲援，還分持刀械及球棒攻擊追打詹男一家人，導致詹家叔侄二人遭砍傷。

警方依汽車車號以車追人，今天凌晨2時30分起陸續查獲涉嫌動手打人的施男等4人到案，但施男供稱砍人的刀械已丟棄。警詢後今依殺人未遂、妨害秩序及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市立板橋殯儀館停車場昨深夜驚傳砍人，只因車擋道被按一聲喇叭，引起施姓男子不滿糾眾涉嫌持刀棍毆打砍傷2人，海山警方漏夜逮四人到案。記者王長鼎／翻攝
新北市立板橋殯儀館停車場昨深夜驚傳砍人，只因車擋道被按一聲喇叭，引起施姓男子不滿糾眾涉嫌持刀棍毆打砍傷2人，海山警方漏夜逮四人到案。記者王長鼎／翻攝

停車場 計程車 殺人

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