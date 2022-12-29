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男違規遭查嗆警「不信你們自己看！」 下秒毒咖啡包露餡
台南市永康警方執勤時發現張男開車見警神色匆忙離去，經警方攔查，張拉高分貝稱絕無違禁物品，還親自打開後車廂回警「不信你們自己看！」眼尖警員發現參雜一大包裝滿毒咖啡包塑膠袋，經查計96包，當場遭逮捕送辦。
永康警分局大灣派出所所長林世璿說，同仁蘇御剴、鄒逸修前天下午3點，巡邏行經永康區崑山街與國光五街路口時，發現一輛轎車疑為躲避警方，違規紅燈右轉，立即趨前盤查。
經查，駕駛者28歲張男為毒品人口，檢視車內時發現中央扶手處有大量分裝透明夾鏈袋，進一步核查車輛也非張男所有，警員蘇御剴、鄒逸修要求張男下車配合檢查。
張某稱車子是向姊姊借的，車上絕無違禁品，更親自打開後車廂向警方喊話「不信你們自己看！」。張男故作鎮定整理後車廂物品時，眼尖員警發現物品中參雜著一大包裝滿毒咖啡包的塑膠袋，經查計有96包毒咖啡包，當場遭張逮捕，經初篩均呈二、三級毒品陽性反應，全案依毒品罪嫌移送南檢偵辦，並持續向上溯源追查。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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