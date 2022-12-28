新北永和公寓成毒品據點 警持搜票一舉逮捕3藥頭、6藥腳

新北市永和警方日前接獲線報，轄內有不明人士販售毒品，循線追查，經2個月蒐證，持拘票、搜索票一舉逮捕3個藥頭、6個藥腳，警詢後依毒品罪嫌送辦，其中2名藥頭遭聲押獲准。

警方指出，該販毒集團的一名藥腳曾在永和區國中路販毒，先逮捕他後，向上追溯毒品來源，發現他是在微信跟暱稱「美聯社」的人買毒咖啡包、K他命等，隨即成立專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦。

警方經2個月跟監、蒐證，確定該販毒集團在轄內承租公寓，提供藥腳手機，以「早9晚9」日夜輪班方式賣毒，甚至跑單至北市中山、新北中永和、新店、板橋，賣給不特定民眾。