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新北永和公寓成毒品據點 警持搜票一舉逮捕3藥頭、6藥腳
新北市永和警方日前接獲線報，轄內有不明人士販售毒品，循線追查，經2個月蒐證，持拘票、搜索票一舉逮捕3個藥頭、6個藥腳，警詢後依毒品罪嫌送辦，其中2名藥頭遭聲押獲准。
警方指出，該販毒集團的一名藥腳曾在永和區國中路販毒，先逮捕他後，向上追溯毒品來源，發現他是在微信跟暱稱「美聯社」的人買毒咖啡包、K他命等，隨即成立專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦。
警方經2個月跟監、蒐證，確定該販毒集團在轄內承租公寓，提供藥腳手機，以「早9晚9」日夜輪班方式賣毒，甚至跑單至北市中山、新北中永和、新店、板橋，賣給不特定民眾。
警方聲請拘票、搜索票，10月底以優勢警力兵分多路，至永和、中和、林口等處，拘提3個藥頭、6個藥腳到案，查扣智慧型手機6台、K他命、K盤、毒咖啡包、現金5.7萬元等證物，移送地檢署偵辦，其中2名藥頭遭羈押。
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