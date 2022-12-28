竹聯幫7惡煞頻找新北中古車行麻煩 3度擄人...恐怖畫面曝光

新北市陳姓男子日前向中古車行業務劉男購買2輛二手車，花了18萬元，事後假藉「車況不佳」，頻頻找劉男麻煩，甚至3度擄人，警方獲報追查，經蒐證近2個月，今天早上兵分多路，持票逮捕陳男與竹聯幫明仁會簡姓男子等幫眾，警詢後送辦。

警方調查，劉男（21歲）在新店安坑地區從事中古車業務，曾賣豐田、本田2輛車給陳姓男子（25歲），陳花了18萬元買下，事後反悔，稱「車子好難開，車子有問題，你騙我」等語，想訛詐賣家以34萬元買回。

劉男不從，沒想到頻頻被找麻煩，2次被控制行動，先後被帶到苗栗、三峽軟禁數日，所幸均趁隙脫困；誇張的是，陳男等人第三度擄人，在劉男住家地下停車場「想直接把劉押走」，劉大驚，踩油門直接衝出一條路。