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竹聯幫7惡煞頻找新北中古車行麻煩 3度擄人...恐怖畫面曝光

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市陳姓男子日前向中古車行業務劉男購買2輛二手車，花了18萬元，事後假藉「車況不佳」，頻頻找劉男麻煩，甚至3度擄人，警方獲報追查，經蒐證近2個月，今天早上兵分多路，持票逮捕陳男與竹聯幫明仁會簡姓男子等幫眾，警詢後送辦。

警方調查，劉男（21歲）在新店安坑地區從事中古車業務，曾賣豐田、本田2輛車給陳姓男子（25歲），陳花了18萬元買下，事後反悔，稱「車子好難開，車子有問題，你騙我」等語，想訛詐賣家以34萬元買回。

劉男不從，沒想到頻頻被找麻煩，2次被控制行動，先後被帶到苗栗、三峽軟禁數日，所幸均趁隙脫困；誇張的是，陳男等人第三度擄人，在劉男住家地下停車場「想直接把劉押走」，劉大驚，踩油門直接衝出一條路。

警方11月2日獲報，調閱監視器畫面釐清犯嫌動向，查出竹聯幫明仁會分子涉案，經近2個月蒐證，今天早上8點多持拘票兵分多路，至三峽、苗栗等據點，逮捕涉案簡男（26歲）、陳男等7人，查獲大批棍棒、刀械、手銬、鐵鎚、毒品咖啡包等證物，警詢後依毒品、妨害自由等罪嫌送辦。

警方今天早上兵分多路，逮捕竹聯幫明仁會等7名幫眾，查扣大批棍棒、刀械、手銬、鐵鎚、毒品咖啡包等證物。記者翁至成／翻攝
警方今天早上兵分多路，逮捕竹聯幫明仁會等7名幫眾，查扣大批棍棒、刀械、手銬、鐵鎚、毒品咖啡包等證物。記者翁至成／翻攝
新北市陳姓男子假藉買車糾紛，想訛詐二手車行業務劉姓男子，劉男不從，妻子的豆漿店因此遭潑漆。記者翁至成／翻攝
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陳姓男子等人第三度想擄走劉姓男子，劉男趁隙開車衝撞逃走，畫面曝光。記者翁至成／翻攝
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毒品 竹聯幫

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