影／桃園男揣違禁品遇警盤查暴衝 勇警掃堂腿撂倒送辦
桃園市桃園區陳姓男子今中午違規停車，被巡邏員警撞見，但他不配合報身分、企圖離開現場，後來更出手推開員警、撞倒警用機車，被員警掃堂腿撂倒並壓制在地；支援警力趕到後附帶搜索，發現他包內有毒品吸食器，身上還有兩把小刀，全案依毒品、妨害公務等罪嫌送辦。
桃園警察分局埔子派出所員警黃冠穎今天中午12時執行交通違規取締勤務時，在中正路393號前發現有輛機車違規停在紅線旁，立即上前勸導，但騎士陳姓男子（30歲）面對員警詢問，邊馬虎回答邊準備倒車離去，不願報上身分證字號。
員警見陳男反應怪異，再度請他配合交通稽查取締，陳男假意配合下車，卻頻頻推開員警，員警見狀趕緊呼叫警力支援；陳男再暴衝推開員警，撞倒警用機車後意圖逃跑，被員警一招掃腿掃倒在地並壓制。
隨後支援警力趕到，將陳男依妨害公務現行犯逮捕，附帶搜索時在他背包內起獲毒品吸食器一組，外套口袋內還發現折疊刀及彈簧刀各一把，全案詢後依毒品危害防制條例、妨害公務及社會秩序維護法移送桃園地檢署偵辦。
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