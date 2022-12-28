新北男虛擬貨幣代操幫賺170萬 卻稱「無法出金」遭拘禁旅館

新北市王姓男子從事虛擬貨幣投資代操，日前接受林姓男子委託，拿100萬元投資獲利270萬元，林男想收手要求出金，王男卻不斷推託，林不滿相約談判，趁隙控制行動，將人拘禁在旅館。警方獲報火速將人救出，所幸王男沒有傷勢，逮捕林男等3人，警詢後送辦。

警方昨天早上10點多獲報，王男（20歲）稱被控制行動在旅館內，認為事態嚴重著手偵辦，於下午2點多順利將人救出，並逮捕屋內犯嫌林男（22歲）、吳男（19歲）、曾男（18歲），在車上查扣5把刀、1根球棒、毒品K他命等罪證，依妨害自由、毒品等罪嫌移送法辦。