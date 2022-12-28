欠錢沒還再借款不成持紗剪刺死女鄰居 凶嫌被判無期徒刑

台南王姓男子日前向鄰居王姓女子借款遭拒，王女也向他索討欠款，心生怨懟，今年4月11日下午近5時許，攜帶預藏紗剪1把，前往七股區住處等候，以右手自後緊抓其頭髮，左手持紗剪戳刺她，刀刃穿刺深及頸總動脈，經送醫急救後不治。台南地院今天下午宣判，判王無期徒刑。

檢警相驗，發現死者左頸前方、後頸、胸口及鼻梁均有傷口。王女丈夫指認妻子遺體後悲從中來，低頭哽咽，家人還不斷安撫其情緒。家人表示，希望檢察官釐清其死因，還給死者一個公道。

警方調查，王男與死者王女都是七股大埕里人，不僅熟識還是鄰居。案發前，王男向鄰居王女借款遭拒，王女也向他索討欠款，雙方爆發口角，疑埋下殺機。