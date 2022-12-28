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欠錢沒還再借款不成持紗剪刺死女鄰居 凶嫌被判無期徒刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南王姓男子日前向鄰居王姓女子借款遭拒，王女也向他索討欠款，心生怨懟，今年4月11日下午近5時許，攜帶預藏紗剪1把，前往七股區住處等候，以右手自後緊抓其頭髮，左手持紗剪戳刺她，刀刃穿刺深及頸總動脈，經送醫急救後不治。台南地院今天下午宣判，判王無期徒刑。

檢警相驗，發現死者左頸前方、後頸、胸口及鼻梁均有傷口。王女丈夫指認妻子遺體後悲從中來，低頭哽咽，家人還不斷安撫其情緒。家人表示，希望檢察官釐清其死因，還給死者一個公道。

警方調查，王男與死者王女都是七股大埕里人，不僅熟識還是鄰居。案發前，王男向鄰居王女借款遭拒，王女也向他索討欠款，雙方爆發口角，疑埋下殺機。

今年4月11日下午4時50分許，王男攜帶預藏的紗剪1把，前往七股區住區等候王女，見王女走路經過，以右手自後緊抓其頭髮，左手持紗剪戳刺王女，刀刃穿刺深及其頸總動脈，她根本閃避不及，脖子、胸前等處滿是鮮血，當場體力不支倒在血泊中。經送醫急救後，當晚7時多，急救無效宣告不治。惟王女仍於同日19時8分許， 急救無效宣告死亡。

台南王姓男子日前向鄰居王姓女子借款遭拒，王女也向他索討欠款，今年4月11日下午近5時許，攜帶預藏紗剪1把刺死她，當場被逮。圖／讀者提供
台南王姓男子日前向鄰居王姓女子借款遭拒，王女也向他索討欠款，今年4月11日下午近5時許，攜帶預藏紗剪1把刺死她，當場被逮。圖／讀者提供

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