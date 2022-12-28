聽新聞
test
0:00 / 0:00
欠錢沒還再借款不成持紗剪刺死女鄰居 凶嫌被判無期徒刑
台南王姓男子日前向鄰居王姓女子借款遭拒，王女也向他索討欠款，心生怨懟，今年4月11日下午近5時許，攜帶預藏紗剪1把，前往七股區住處等候，以右手自後緊抓其頭髮，左手持紗剪戳刺她，刀刃穿刺深及頸總動脈，經送醫急救後不治。台南地院今天下午宣判，判王無期徒刑。
檢警相驗，發現死者左頸前方、後頸、胸口及鼻梁均有傷口。王女丈夫指認妻子遺體後悲從中來，低頭哽咽，家人還不斷安撫其情緒。家人表示，希望檢察官釐清其死因，還給死者一個公道。
警方調查，王男與死者王女都是七股大埕里人，不僅熟識還是鄰居。案發前，王男向鄰居王女借款遭拒，王女也向他索討欠款，雙方爆發口角，疑埋下殺機。
今年4月11日下午4時50分許，王男攜帶預藏的紗剪1把，前往七股區住區等候王女，見王女走路經過，以右手自後緊抓其頭髮，左手持紗剪戳刺王女，刀刃穿刺深及其頸總動脈，她根本閃避不及，脖子、胸前等處滿是鮮血，當場體力不支倒在血泊中。經送醫急救後，當晚7時多，急救無效宣告不治。惟王女仍於同日19時8分許， 急救無效宣告死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言