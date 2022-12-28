後悔賣帳戶想討回 男遭詐騙集團群毆致死

桃園市桃園區溫州公園今年10月驚傳命案，檢警調查原因與詐騙集團有關，首波行動逮捕3男1女，今天依傷害致死罪起訴，全案尚有多名犯嫌追緝中。

檢警調查，死者為23歲陳姓男子，生前曾透過王姓女子，將銀行帳戶轉讓給詐騙集團的梁姓男子，換取5萬元報酬，後來雙方因報酬為一次性買斷費用或月租問題鬧翻，惹禍上身。

今年10月4日，梁男不滿陳男要拿回銀行帳戶，想給陳男教訓，於是命王女設局將人約出，待對方在王女住處吸食安非他命精神恍惚後，再與施姓男子及3名少年將人架走，於大園某處與其他詐騙集團成員會合，10多人輪流持鋁棒、木棍等物痛毆，最後丟回桃園區溫州公園。

陳男被丟回公園時尚有一絲氣息，但因為頭部重傷和吸食毒品等情，引發顱內出血、橫紋肌溶解症和內出血嚴重，最後倒地不起，10月5日清晨被人發現時已無氣息。

陳男家屬表示，養大一個孩子不容易，沒想到就這樣被人活活打死，遺體遍體鱗傷，幾乎無法辨認，凶手手段真的殘忍，「不想跟凶手和解，也不要任何賠償，只希望凶手得到應有報應」。

檢警首波行動帶回涉案的梁姓、施姓、羅姓3男和王女，另有1名林姓少年交由少年法庭審理。全案尚有劉姓、柳姓、徐姓、陳姓和綽號「黑人」的不詳男子未到案，已發布通緝，另有多名未成年少年涉案，確切身分有待追查。

偵訊時，梁男矢口否認，多以「不知道」、「不知情」等語辯解，但由於其他涉案人坦承動手，指梁男在陳男尚有一口氣時，曾命陳男不准報警、不准就醫，將人丟回溫州公園時，也曾說「隨邊丟包」等語，因此被認定罪嫌重大。