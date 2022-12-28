台版柬埔寨案今移審法院分「矚重訴」案 首腦未落網、27人看守所跨年

「台版柬埔寨」求職詐騙囚禁案，拘禁61人釀3死棄屍荒野，士林地檢署昨依私行拘禁致死等7項罪名起訴29人。詐團要角「Ｓ姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等27人，今移審士林地方法院，由於全案詐團首腦「藍道」未落網，27人恐繼續羈押在看守所跨年。士院今天分「矚重訴」案件，將由人工抽籤決定承審法官。

今天羈押中的被告移審士林地院，士林地方法院收案後，分「矚重訴」案件，將由28位審判長、法官，經人工抽籤決定承審法官，後續將由同一庭的法官，協助開庭，預計今天完成27人移審庭，裁定是否羈押或交保。

據悉，檢方起訴的29人中，有27人遭羈押禁見，全案詐團首腦「藍道」尚未落網，檢警也未掌握其身分，依據法界實務見解，還有共犯在逃其餘被告恐持續羈押，在看守所跨年。

傅榆令等29人涉犯私行拘禁致死、加重強盜、加重詐欺、組織犯罪、洗錢，非法使人施用第三級毒品和遺棄屍體等罪；私行拘禁致人於死罪，法定刑為無期徒刑或七年以上有期徒刑。

被告傅榆藺、陳華韋遭求處無期徒刑；蔡博臣、涂世泓求處30年徒刑；鄭育賢、謝承佑求處25年徒刑；呂政儀、鄭文誠、張家豪求處25年徒刑；鄭建宏、劉宏翊、邱柏倫求處20年徒刑。其餘吳秉恩、曾忠義建請從重量刑，柯宗成等15人建請量處適當之行。

今年11月1日士林地檢署指揮新北警方，在淡水據點破獲詐團控房，救援26名遭拘禁者，11月2日起犯嫌陸續遭羈押禁見，11月3日在桃園中壢青峰路大樓救出32人，發現已有3人死亡遭棄屍，共計移送陳樺韋等31人。27人羈押期日即將屆滿，檢方昨偵結起訴29人，涂男女友廖女、周男2人不起訴。