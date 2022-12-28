影／異國婚姻夫妻在台中育子 「走斑馬線」卻遭公車撞上釀2死

台中市北區學士、英才路口昨天深夜發生死亡車禍，豐原客運陳姓司機左轉時，撞上同行向，走在行人穿越道的李姓女子一家三口，李女與嬰兒車上的1歲兒子被撞翻，送醫因內出血不治，陳辯稱天色昏暗、視線死角沒看到，警方將釐清事故原因。

據查，李女（30歲）與伊拉克籍季姓丈夫（32歲）是異國婚姻，季男在台教書，李女則是在生技公司上班，二人育有一名1歲的兒子，昨天深夜11時許，李女一家三口步行沿學士路從五權路往進化路方向步行，要穿越英才路行人穿越道時，遭豐原客運陳姓司機（53歲）左轉撞上，公車左側車頭撞翻李女與嬰兒車，嬰兒車被巨大撞擊力撞得支離破碎。

救護車獲報到場時，李女、一歲幼童已無生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍宣告不治。

第二警分局調查，陳姓公車司機沒有酒駕情事，辯稱天色昏暗、視線死角沒有看到，後續將調閱監視器、民眾行車記錄器釐清案情。

全案已報請台中地檢署檢察官相驗，以釐清死因，目前暫依過失致死罪方向偵辦。

根據第二警分局統計，除了昨天深夜的公車事故外，今年迄今，英才、學士路口發生13起車禍，沒有公車肇事，此為該路口今年以來，首件公車造成死傷的交通事故，另外今年發生的北區的公車事故，一共有39件。