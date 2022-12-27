彰化吸毒男駕車時速百公里撞死移工 判5年徒刑
彰化縣許姓男子前（2020）年9月吸毒後，以百公里疾速開車，在溪湖鎮彰水路一段由南往北行駛，追撞鄧姓外籍移工致死。許男坦承犯行但未與被害人家屬達成和解，彰化地方法院法官判處5年有期徒刑，可上訴。
判決書指出，許男前年9月23日下午5點多，在住處吸食安非他命，未料毒品藥性還沒褪去，翌日晚上10點多駕車沿溪湖鎮彰水路一段由南往北行駛，這段路限速70公里，許男行駛逾百公里，通過閃光黃燈交岔路口未減速，撞上騎電動自行車的鄧姓外籍移工。
鄧男顏面創傷合併顱內出血、多發擦挫傷，送醫急救仍在同月25日因創傷性休克死亡，警方抽血檢驗鄧男酒後騎車，許男同意採尿送驗，結果呈安非他命類陽性反應。
法官審酌許男明知施用安非他命將產生情緒及活動力亢進、運動失調、幻覺、幻聽妄想等精神症狀，施用毒品後竟駕車高速疾駛，罔顧用路人公眾的安全，造成鄧男死亡的嚴重結果，使鄧男家屬悲痛不已，所生損害程度非輕，並考量許男坦承犯行但迄今沒與鄧男家屬達成和解或彌補損害等情，判處5年有期徒刑。
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