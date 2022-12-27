快訊

「堅決反對延長兵役」 趙少康：國民黨執政一定改回來

估明年「這時間」達疫情高峰期 黃立民：單日5萬例不是不可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怕被抓去大陸？警破竹聯幫柬埔寨人蛇 曾用臉書向蔡總統求救

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。刑事局拘提劉等10人依人口販運防制法等罪移送，檢方聲押劉等6人獲准，命其他人8至10萬元交保。

劉等人在柬埔寨指揮仲介及接送被害人，曾用臉書私訊向蔡英文總統、外交部、柬埔寨台商協會、時任新竹市長林智堅、前立委陳柏惟及統促黨總裁「白狼」張安樂求救，因柬國開始掃蕩詐團及人蛇，警方懷疑是怕被遣送大陸，想逃回台，營造被害假象。

警方調查，37歲劉姓男子今年9月起在柬埔寨成立凱博國際集團，透過臉書「偏門工作」社團招募國人到柬埔寨，協助辦理護照，再接送至桃園國際機場，犯嫌為順利購買機票，還以明仁會名義威脅旅行社。

警方是從毒品走私案展開調查。販毒集團10月從德國以空運郵包進口襯衫，在瓦楞板夾藏K他命3公斤被海關攔獲，刑事局偵三大隊第一隊查獲明仁會成員許姓、廖姓男子，從許的手機發現人口販運對話紀錄及被害人護照照片。

犯嫌陸續從柬埔寨返台，劉姓男子10月9日入境在桃機被拘提，警方陸續拘提負責票務、接送等9人。劉否認犯案，但有犯嫌坦承以每人3千至5千美元（約台幣9萬至15萬元）賣豬仔，警詢後依人口販運防制法、組織犯罪防制條例、妨害自由、以詐術使人出國罪移送。

警方清查，57人被仲介到柬埔寨，其中44人已返台，其餘留在柬國，警方已直接或透過家屬取得聯繫，確認無意返台。

竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。記者李奕昕／翻攝

柬埔寨 護照 蔡英文 林智堅 陳柏惟

延伸閱讀

民進黨立委全體支持兵役延長 徵集1年義務役113年上路

「堅決反對延長兵役」 趙少康：國民黨執政一定改回來

兵役拍板延長一年 綠委建議月薪應高於基本工資

兵役延長拍板定案？蔡英文總統召開國安高層會議

相關新聞

怕被抓去大陸？警破竹聯幫柬埔寨人蛇 曾用臉書向蔡總統求救

竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。刑事局拘提劉等1...

不滿被指抄襲提告議員 陳吉仲：無法忍受任何人誣衊

農委會主委陳吉仲告國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員候選人凌濤、國民黨副發言人楊智伃等3人，起因為日前在記者會中質他過去...

台版「紙房子」遭搶？ 三峽警防搶演練吸睛達宣導效果

有鑑於年節將至，為提升員警強盜、搶奪應變處理能力，三峽警分局特別由兩名員警，模仿西班牙影集「紙房子」假扮搶匪，於昨天下午...

疫情趨緩急賺外快？ 警攔檢查獲通緝犯載運57包毒咖啡包

黃姓男子因涉妨害自由案遭通緝，近日駕車行經台北市萬華區，員警攔查時發現其持有大量毒品咖啡包，當場被依法解送歸案、移送法辦...

博客來「假承攬真僱傭」事件始末！「和解後名聲怎挽回？」眾秒答

網路書城博客來12月23日遭爆用「假承攬真雇傭」方式壓榨一名不識字的打掃阿姨，引發軒然大波，雙方於24日已經達成和解。事件落幕後，有網友好奇，「博客來和解後要怎麼挽回名聲？」

逼唱歌娛樂、吐血尿失禁不理 求職詐團虐死3人曝誇張惡行

桃園中壢青埔求職詐騙囚虐3死棄屍案，士林地檢署今偵結，3名遭私行拘禁致死、遺棄屍體的3名死者，生前除了遭毆打，還要唱歌娛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。