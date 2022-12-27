怕被抓去大陸？警破竹聯幫柬埔寨人蛇 曾用臉書向蔡總統求救

竹聯幫仁堂明仁會幹部劉姓男子涉嫌仲介國人赴柬埔寨替詐騙集團工作，兩個月「賣豬仔」57人，獲利約7百萬元。刑事局拘提劉等10人依人口販運防制法等罪移送，檢方聲押劉等6人獲准，命其他人8至10萬元交保。

劉等人在柬埔寨指揮仲介及接送被害人，曾用臉書私訊向蔡英文總統、外交部、柬埔寨台商協會、時任新竹市長林智堅、前立委陳柏惟及統促黨總裁「白狼」張安樂求救，因柬國開始掃蕩詐團及人蛇，警方懷疑是怕被遣送大陸，想逃回台，營造被害假象。

警方調查，37歲劉姓男子今年9月起在柬埔寨成立凱博國際集團，透過臉書「偏門工作」社團招募國人到柬埔寨，協助辦理護照，再接送至桃園國際機場，犯嫌為順利購買機票，還以明仁會名義威脅旅行社。

警方是從毒品走私案展開調查。販毒集團10月從德國以空運郵包進口襯衫，在瓦楞板夾藏K他命3公斤被海關攔獲，刑事局偵三大隊第一隊查獲明仁會成員許姓、廖姓男子，從許的手機發現人口販運對話紀錄及被害人護照照片。

犯嫌陸續從柬埔寨返台，劉姓男子10月9日入境在桃機被拘提，警方陸續拘提負責票務、接送等9人。劉否認犯案，但有犯嫌坦承以每人3千至5千美元（約台幣9萬至15萬元）賣豬仔，警詢後依人口販運防制法、組織犯罪防制條例、妨害自由、以詐術使人出國罪移送。