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曾涉貨櫃走私販槍流案 中部軍火商「哈姆」肝癌離世

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市男子林修進，綽號「哈姆」，早年時曾協助親戚，以廢紙貨櫃夾藏槍彈走私入台後，販售槍支牟利，據傳當年十大槍擊要犯、被媒體稱為「鬼見愁」林來福與共犯使用的部分槍支，也是林所販售，林因涉案入監多年，十多年才保外就醫，近年來在台中經營餐廳，低調過活，日前因肝癌逝世，享年57歲。

資深刑警透露，1990年間，台中市警方破獲神岡區王姓夫妻，利用廢紙貨櫃夾藏槍彈走私進口案，當場查獲滾筒式衝鋒槍、烏玆衝鋒槍、90手槍等長短槍69把，以及各式子彈8000多發，而專案小組後續調查，王姓夫妻利用該手法走私多次，槍支進口後，再委由外甥、綽號「哈姆」的林修進，或是綽號「勇仔」的陳基永銷贓。

資深刑警表示，當時專案小組追查槍支流向時發現，王姓夫妻走私的部分槍支，有流向當時十大通緝要犯、綽號「來來」的林來福與共犯之手，也讓當時年僅20多歲的林修進，闖出名號。

資深刑警透露，林修進的父親經營台中知名鞋店「第一皮鞋」，不過林年輕時即與道上兄弟往來密切，甚至為了壯大聲勢，與親戚共謀走私槍械的不法犯行，也因此落網入監服刑。

林修將多年前因肝癌獲得保外就醫，出監後低調度日，與妻子育有子女，交友廣闊，在台中市經營餐廳，11日因病情惡化逝世，今天上午在台中殯儀館的懷恩廳辦理公祭，現場有百人到場送行，也有24輛百萬、千萬名車到場。

台中市男子林修將過去曾涉貨櫃槍支走私案，近日因肝癌離世，今天家屬辦理公祭。圖／讀者提供
台中市男子林修將過去曾涉貨櫃槍支走私案，近日因肝癌離世，今天家屬辦理公祭。圖／讀者提供
台中市男子林修將過去曾涉貨櫃槍支走私案，近日因肝癌離世，今天家屬辦理公祭。圖／讀者提供
台中市男子林修將過去曾涉貨櫃槍支走私案，近日因肝癌離世，今天家屬辦理公祭。圖／讀者提供
台中市男子林修將過去曾涉貨櫃槍支走私案，近日因肝癌離世，今天家屬辦理公祭。圖／讀者提供
台中市男子林修將過去曾涉貨櫃槍支走私案，近日因肝癌離世，今天家屬辦理公祭。圖／讀者提供

走私 台中市

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