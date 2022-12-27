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台版「紙房子」遭搶？ 三峽警防搶演練吸睛達宣導效果

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

有鑑於年節將至，為提升員警強盜、搶奪應變處理能力，三峽警分局特別由兩名員警，模仿西班牙影集「紙房子」假扮搶匪，於昨天下午結合三峽農會舉辦「攔截圍捕實警防搶演練」果然引起民眾關注達到宣導效果。

三峽警分局表示，《紙房子》是一部西班牙搶劫犯罪影集。影集由艾力克斯•平納開創，影集最初打算分為兩部作為迷你影集，為加深民眾對於防搶意識，達到宣導目的。三峽警特別找來2員警，假扮成影集內搶匪模樣，於昨天（26日）下午結合三峽農會舉辦「攔截圍捕實警防搶演練」。

只見演練當天，兩名「劫匪」進入農會行搶，動作逼真流暢，讓洽公民眾一度誤以為是碰到真搶劫，直到後續告知才知道原是防搶演練。演練過程，三峽分局接獲報案，立即啟動線上「快速打擊警力」圍捕，直到將犯嫌追捕至轄內一處資源回收場進行攻堅，火速逮捕犯嫌歸案。

三峽警分局呼籲，年關將近，民眾外出存領大量現款謹防歹徒覬覦，如有需求可撥打電話向警察機關申請協助護送。這次演練除可加強員警臨機應變能力，也同步訓練近2年畢業的新血，在遇到真搶劫情事時，能有膽識、應變及通報能力。同時民眾也要留心詐騙集團，利用篡改郵件地址、網址或假冒客戶身分等方式詐騙款項。

新北市三峽警分局由兩名員警，假扮西班牙影集「紙房子」搶匪，於昨天下午結合三峽農會舉辦「攔截圍捕實警防搶演練」果然引起民眾關注達到宣導效果。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局由兩名員警，假扮西班牙影集「紙房子」搶匪，於昨天下午結合三峽農會舉辦「攔截圍捕實警防搶演練」果然引起民眾關注達到宣導效果。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局由兩名員警，假扮西班牙影集「紙房子」搶匪，於昨天下午結合三峽農會舉辦「攔截圍捕實警防搶演練」果然引起民眾關注達到宣導效果。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局由兩名員警，假扮西班牙影集「紙房子」搶匪，於昨天下午結合三峽農會舉辦「攔截圍捕實警防搶演練」果然引起民眾關注達到宣導效果。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局由兩名員警，假扮西班牙影集「紙房子」搶匪，於昨天下午結合三峽農會舉辦「攔截圍捕實警防搶演練」果然引起民眾關注達到宣導效果。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽警分局由兩名員警，假扮西班牙影集「紙房子」搶匪，於昨天下午結合三峽農會舉辦「攔截圍捕實警防搶演練」果然引起民眾關注達到宣導效果。記者曾伯愷／翻攝

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