台版「紙房子」遭搶？ 三峽警防搶演練吸睛達宣導效果

有鑑於年節將至，為提升員警強盜、搶奪應變處理能力，三峽警分局特別由兩名員警，模仿西班牙影集「紙房子」假扮搶匪，於昨天下午結合三峽農會舉辦「攔截圍捕實警防搶演練」果然引起民眾關注達到宣導效果。

三峽警分局表示，《紙房子》是一部西班牙搶劫犯罪影集。影集由艾力克斯•平納開創，影集最初打算分為兩部作為迷你影集，為加深民眾對於防搶意識，達到宣導目的。三峽警特別找來2員警，假扮成影集內搶匪模樣，於昨天（26日）下午結合三峽農會舉辦「攔截圍捕實警防搶演練」。

只見演練當天，兩名「劫匪」進入農會行搶，動作逼真流暢，讓洽公民眾一度誤以為是碰到真搶劫，直到後續告知才知道原是防搶演練。演練過程，三峽分局接獲報案，立即啟動線上「快速打擊警力」圍捕，直到將犯嫌追捕至轄內一處資源回收場進行攻堅，火速逮捕犯嫌歸案。