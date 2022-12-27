疫情趨緩急賺外快？警攔檢查獲通緝犯載運57包毒咖啡包

黃姓男子因涉妨害自由案遭通緝，近日駕車行經台北市萬華區，員警攔查時發現其持有大量毒品咖啡包，當場被依法解送歸案、移送法辦。

警方調查，台北市保安警察大隊員警12月22日下午1時許在萬華區環河南路三段執行路檢，攔檢24歲黃男車輛時，見黃男神色有異，查證身分發現黃男是新北地檢署發布的妨害自由通緝犯。

員警執行附帶搜索時，在黃男車輛內發現摻有毒品MDMA、K他命的毒品咖啡包57包，將黃男上銬逮捕後，依妨害自由通緝案及違反毒品危害防制條例罪嫌移交轄區萬華分局續辦。