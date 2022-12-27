逼唱歌娛樂、吐血尿失禁不理 求職詐團虐死3人曝誇張惡行

桃園中壢青埔求職詐騙囚虐3死棄屍案，士林地檢署今偵結，3名遭私行拘禁致死、遺棄屍體的3名死者，生前除了遭毆打，還要唱歌娛樂，甚至因疾病大小便失禁，哭喊「快受不了」宛如人間煉獄，詐團人員泯滅人性，擔心詐騙據點曝光，不願帶被害人就醫，害人墜樓身亡、吐血、心肌梗塞喪命。檢方依私行拘禁致死等罪起訴「詐團大車隊」29人，傅榆藺、陳樺韋具體求處無期徒刑，據點控員10人求處20至30年徒刑，其餘17人從重量刑。

主任檢察官曾揚嶺、江玟萱歷經56日連夜偵辦此案，抽絲剝繭追查「強控豬仔」「水房洗水」的求職詐團，共計有307人被害人，其中61人曾遭拘禁、3人不幸身亡，另有246人誤信「投資詐騙」，遭詐高達3億9667萬7969元。詐團成員準備手銬、鎮暴槍、電擊棒等凶器及毒品FM2，成員間透過Telegram紙飛機「閱過即焚」特性，成立群組「可爾必思」「米奇不妙屋」聯繫回報現場狀況。「梁朝偉、S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋和其他控員頭、控員等12人，涉嫌透過屋內設置的遠端監視系統監控，下令指揮毆打、下毒，惹出3條人命。

士檢襄閱張惠菁說明，第一名死者是38歲黃男，今年10月7日遭拘禁，遭上手銬控制，並持刀威脅、電擊棒棍棒毆打，甚至還被命令「唱歌娛樂」現場控員。

直到10月18日，黃男受不了凌虐，向其他被害人說想逃走，趁控員不注意，攀爬房間浴室內窗戶而墜樓，全身骨折、器官損傷死亡，遭「棄屍組」犯嫌抬上車，載到日月潭山區棄屍荒野。

第二名死者是45歲黃女，患有肝硬化疾病，今年9月26日起遭拘禁，遭受黃男同樣對待，且控員不給她吃藥，導致她腹腔內積水2800毫升，腹部腫大，身心受極大壓力，壓力性極性消化道出血，至少400毫升，10月27日晚間吐血，因大量出血、低血溶性休克死亡。

第三名死者為57歲林男，患有高血壓、心臟病、慢性腎炎等，10月13日起被拘禁，病症惡化大小便失禁，拜託控員讓他外出就醫遭拒，痛苦喊叫「快受不了」

詐團成員尚未落網的主嫌「藍道」透過監控在群組下指令命令閉嘴，控員為林男吃下3顆FM2，最終於10月28日身胃內壓力出血、橫紋肌溶解、血栓，導致心肌梗塞心因性休克死亡。