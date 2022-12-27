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博客來「假承攬真僱傭」事件始末！「和解後名聲怎挽回？」眾秒答

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB/博客來

文／陳羿郿

網路書城博客來12月23日遭爆用「假承攬真雇傭」方式壓榨一名不識字的打掃阿姨，引發軒然大波，雙方於24日已經達成和解。事件落幕後，有網友好奇，「博客來和解後要怎麼挽回名聲？」

博客來「假承攬真僱傭」始末

23日，律師陳又新在臉書發文指出，博客來的打掃阿姨帶了幾張文件向他進行法律諮詢，並表示，「陳律師啊，歹勢，我在公司打掃了二十幾年，都有準時打卡上下班，沒請過幾天假，打掃都有符合公司主管的指示，現在公司說明年開始不要我了。」陳又新看了阿姨帶來的幾張紙，才發現是博客來跟阿姨簽的是「清潔服務『承攬』合約書」。

陳又新認為，阿姨這二十年來，被要求打卡上下班，工作時間受博客來的嚴格管控，打掃範圍也是依照博客來指示，在在都顯示阿姨受博客來的高度指揮監督，是非常標準的「僱傭」關係。從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，近一週內關於「博客來僱傭爭議」的聲量趨勢共有48,174筆。23日陳又新曝光整起事件，引發851筆討論。

隔（24）日，母公司統一超商大動作緊急宣布，博客來總經理江呈欣立即調離現職，且承諾啟動內部調查來止血。統一超商委任律師劉韋廷24日晚間表示，最後和解金額將依照清潔阿姨20多年僱傭年資計算，包含勞退、勞保、資遣費均有列入，目前雙方已經達成和解，順利將此事落幕。

事件迅速落幕　聲量累積破4萬筆

據《中央社》報導，清潔阿姨感謝外界的幫助，24日下午與博客來達成協議，「彌補過去21年應給我的費用」，最後不忘感謝大家，並感謝博客來願意補救。當日聲量飆升至34,251筆。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，近一週內關於「博客來僱傭爭議」的聲量趨勢共有48,174筆。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

博客來如何挽救聲譽？

針對這起勞資風波，網友在PTT發文討論，「博客來究竟要怎麼樣才能挽回失去的名聲呢？」鄉民紛紛直呼，「什麼都不做照賺」、「笑死，不用7天就忘光了好吧」、「過陣子大家都忘掉了」、「等風聲過去就好，大家都忘記了」、「博客來馬上和解，一來是法律上站不住腳，二來是輿論會持續發酵趕快止血，台灣人很健忘的，演辭職給你看了不是嗎，負責！」、「發優惠、打折就能洗白了」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年12月19日至2022年12月25日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『博客來僱傭爭議』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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