補助確診者5萬？假冒衛福部發簡訊 上千人遭盜轉6千萬

詐騙集團假冒衛福部傳手機簡訊謊稱補助新冠肺炎確診者5萬元，以釣魚網頁騙取銀行帳號等資料，冒名申辦電子支付帳戶轉走存款，兩個月向約1200人騙走6600萬元。刑事局研判機房在大陸，查獲在台發簡訊的吳姓、林姓男子，檢方依詐欺罪聲押禁見獲准。

詐團發手機簡訊指「溫馨提醒您：因受疫情影響，衛福部提供確診者5萬元補助金，請點擊官網領取」，附上短網址，誘使被害人點擊連上假造的衛福部網頁，填寫姓名、手機門號、身分證字號、銀行帳號及銀行發送的驗證碼，冒名申辦悠遊付、街口支付帳戶，再轉帳至實體人頭帳戶。

165反詐騙專線統計，今年7月1日至8月28日接獲3500餘件被害、檢舉或諮詢電話，其中約1200人報案，每人被騙1至30萬元不等，財損共6600萬元。

警方調查，37歲吳姓、33林姓男子透過人頭手機、簡訊平台商發簡訊，再由詐團操作電支綁定。刑事局電信偵查大隊第一隊鎖定發送位置，9月赴林位於苗栗縣竹南鎮租屋處逮人，吳疑為避鋒頭，已出境至馬來西亞，上月28日返台，在桃園國際機場被拘提。