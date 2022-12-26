快訊

獨／阿BEN奉獻百萬、小甜甜10萬給宋逸民教會 最後都不安離開

嘉義獼猴緊抱的小黑狗掛樹亡 「脊椎全斷」被活活餓死

議長選舉跑票嚴重 國民黨：花蓮基隆台南明開考紀會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

補助確診者5萬？假冒衛福部發簡訊 上千人遭盜轉6千萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假冒衛福部傳手機簡訊謊稱補助新冠肺炎確診者5萬元，以釣魚網頁騙取銀行帳號等資料，冒名申辦電子支付帳戶轉走存款，兩個月向約1200人騙走6600萬元。刑事局研判機房在大陸，查獲在台發簡訊的吳姓、林姓男子，檢方依詐欺罪聲押禁見獲准。

詐團發手機簡訊指「溫馨提醒您：因受疫情影響，衛福部提供確診者5萬元補助金，請點擊官網領取」，附上短網址，誘使被害人點擊連上假造的衛福部網頁，填寫姓名、手機門號、身分證字號、銀行帳號及銀行發送的驗證碼，冒名申辦悠遊付、街口支付帳戶，再轉帳至實體人頭帳戶。

165反詐騙專線統計，今年7月1日至8月28日接獲3500餘件被害、檢舉或諮詢電話，其中約1200人報案，每人被騙1至30萬元不等，財損共6600萬元。

警方調查，37歲吳姓、33林姓男子透過人頭手機、簡訊平台商發簡訊，再由詐團操作電支綁定。刑事局電信偵查大隊第一隊鎖定發送位置，9月赴林位於苗栗縣竹南鎮租屋處逮人，吳疑為避鋒頭，已出境至馬來西亞，上月28日返台，在桃園國際機場被拘提。

兩人稱受大陸上手指使，負責發簡訊，不知簡訊內容及用途。警方查扣電腦、手機，未發現電支綁定操作紀錄，研判機房藏在大陸。

詐騙集團假冒衛福部傳手機簡訊謊稱補助新冠肺炎確診者5萬元，以釣魚網頁騙取銀行帳號等資料，冒名申辦電子支付帳戶轉走存款。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團假冒衛福部傳手機簡訊謊稱補助新冠肺炎確診者5萬元，以釣魚網頁騙取銀行帳號等資料，冒名申辦電子支付帳戶轉走存款。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團假冒衛福部傳手機簡訊謊稱補助新冠肺炎確診者5萬元，以釣魚網頁騙取銀行帳號等資料，冒名申辦電子支付帳戶轉走存款。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團假冒衛福部傳手機簡訊謊稱補助新冠肺炎確診者5萬元，以釣魚網頁騙取銀行帳號等資料，冒名申辦電子支付帳戶轉走存款。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團假冒衛福部傳手機簡訊謊稱補助新冠肺炎確診者5萬元，以釣魚網頁騙取銀行帳號等資料，冒名申辦電子支付帳戶轉走存款。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團假冒衛福部傳手機簡訊謊稱補助新冠肺炎確診者5萬元，以釣魚網頁騙取銀行帳號等資料，冒名申辦電子支付帳戶轉走存款。記者李奕昕／翻攝

詐騙集團

延伸閱讀

影／苗栗人失蹤3天通報 中警5小時內破囚人詐團救4人

影／走偏路賺外快 21歲車手替詐團取卡被逮

「拔起來看一下」土木監工驗收毀了4顆高價伺服器硬碟

小資女遇假投資被騙光300萬積蓄 高市警破詐團水房

相關新聞

補助確診者5萬？假冒衛福部發簡訊 上千人遭盜轉6千萬

詐騙集團假冒衛福部傳手機簡訊謊稱補助新冠肺炎確診者5萬元，以釣魚網頁騙取銀行帳號等資料，冒名申辦電子支付帳戶轉走存款，兩...

高雄男寒夜超商吃泡麵 身上藏這物 見警求饒喊「大仔」

高雄蔡姓男子在鳳山區一間超商吃泡麵取暖，警方見他透過玻璃窗偷瞄，舉止可疑，入內盤查，發現蔡是毒品調驗人口，因聽見他掏出香...

選舉落幕吐悶氣？ 南警嘆：治安遭操弄成政治議題

台南市議會正副議長改選過程戲劇化後今落幕，相關選舉告一段落，市警局晚上表示，執法秉持行政中立依法行政，針對相關人士利用媒...

他平安夜搶超商「愛心箱」 買2顆茶葉蛋才下手 還隨身帶球棒

呂姓男子缺錢花用，昨天平安夜臨時起意，在新北市新店區某間統一超商買了2顆茶葉蛋後，趁隙抓走愛心捐獻箱，孰料塑膠箱破裂，零...

高薪美髮師染毒 接到她電話一句話落淚

新北一名陳姓女子是一名小有名氣的知名美髮師，卻染上毒癮，日前台北市警方掌握陳女吸毒事證，前往陳在新北市蘆洲區的住家，將她...

毒鴛鴦涉入住旅館分裝、販賣各式毒品 警清查旅館逮人送辦

毒鴛鴦39歲周姓男子和35歲女友徐姓女子，涉嫌攜帶各式毒品入住台北市內湖區成功路某旅館，疑似想入住分裝毒品販售，內湖警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。