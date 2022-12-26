快訊

震海艦招標文件反映水下戰力不足 若開戰只能低強度輔助

傳併南山人壽「建議價格極具羞辱性」 中信金回應了

整理包／10萬元勞工紓困貸款今開辦 一文搞懂申請步驟

高雄男寒夜超商吃泡麵 身上藏這物 見警求饒喊「大仔」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄蔡姓男子在鳳山區一間超商泡麵取暖，警方見他透過玻璃窗偷瞄，舉止可疑，入內盤查，發現蔡是毒品調驗人口，因聽見他掏出香菸盒時有異聲，打開一看竟內藏吸食器。蔡見吸毒事跡敗露，乖乖交出1小包毒品，雖求饒喊警「大仔」，仍被上銬逮捕送辦。

鳳山警分局五甲派出所所長張志忠及警員吳歡，前天晚上7時許，行經鳳山區錦田路的超商前，當時37歲蔡姓男子在超商吃泡麵，但他手中端著泡麵，眼神卻四處張望，不斷地看著窗外的員警，警方見其形跡可疑，進入超商盤查。

警方問蔡男「吃泡麵？」蔡男回「剛下班而已，吃個泡麵」。警方盤查蔡的身分，發現他是轄區毒品調驗人口，詢問蔡「你上一次驗有無反應？」蔡稱「沒反應」，還隨手掏出口袋中的香菸，放在桌上。

警方當場聽到蔡男拿香菸盒時，有怪怪聲音，拿起菸盒一看，內藏吸食安非他命所使用的玻璃球和打火機，斥責蔡「不老實」，蔡乖乖從褲袋中交出1小包安非他命。

蔡眼見吸毒行為被警方查獲，當場喊警方「大仔，麥安捏」，警方不為所動，將他上銬逮捕，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高雄蔡姓男子在鳳山區一間超商吃泡麵取暖，警方見他透過玻璃偷瞄，進超商盤查，查獲他持有毒品，將他上銬送辦。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓男子在鳳山區一間超商吃泡麵取暖，警方見他透過玻璃偷瞄，進超商盤查，查獲他持有毒品，將他上銬送辦。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓男子在鳳山區一間超商吃泡麵取暖，警方見他透過玻璃偷瞄，進超商盤查，查獲他持有毒品。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓男子在鳳山區一間超商吃泡麵取暖，警方見他透過玻璃偷瞄，進超商盤查，查獲他持有毒品。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局在超商盤查蔡姓男子，蔡拿出香菸盒，發出怪聲，被警方發現內藏吸食安非他命所使用的玻璃球和打火機。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局在超商盤查蔡姓男子，蔡拿出香菸盒，發出怪聲，被警方發現內藏吸食安非他命所使用的玻璃球和打火機。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓男子在鳳山區一間超商吃泡麵取暖，警方見他透過玻璃偷瞄，進超商盤查，查獲他身藏1小包安非他命。記者石秀華／翻攝
高雄蔡姓男子在鳳山區一間超商吃泡麵取暖，警方見他透過玻璃偷瞄，進超商盤查，查獲他身藏1小包安非他命。記者石秀華／翻攝

泡麵 毒品 超商

延伸閱讀

高雄70歲老太太到台南迷路 暖警協助她返家

根本阿妹天花板！張惠妹高雄飆10場 開賣日是這天

高雄前議員貪廠商240萬元賄款 不認罪判關12年定讞

不怕醉上路！耶誕凌晨高雄男酒測 問警「0.8很多?」

相關新聞

高雄男寒夜超商吃泡麵 身上藏這物 見警求饒喊「大仔」

高雄蔡姓男子在鳳山區一間超商吃泡麵取暖，警方見他透過玻璃窗偷瞄，舉止可疑，入內盤查，發現蔡是毒品調驗人口，因聽見他掏出香...

選舉落幕吐悶氣？ 南警嘆：治安遭操弄成政治議題

台南市議會正副議長改選過程戲劇化後今落幕，相關選舉告一段落，市警局晚上表示，執法秉持行政中立依法行政，針對相關人士利用媒...

他平安夜搶超商「愛心箱」 買2顆茶葉蛋才下手 還隨身帶球棒

呂姓男子缺錢花用，昨天平安夜臨時起意，在新北市新店區某間統一超商買了2顆茶葉蛋後，趁隙抓走愛心捐獻箱，孰料塑膠箱破裂，零...

高薪美髮師染毒 接到她電話一句話落淚

新北一名陳姓女子是一名小有名氣的知名美髮師，卻染上毒癮，日前台北市警方掌握陳女吸毒事證，前往陳在新北市蘆洲區的住家，將她...

毒鴛鴦涉入住旅館分裝、販賣各式毒品 警清查旅館逮人送辦

毒鴛鴦39歲周姓男子和35歲女友徐姓女子，涉嫌攜帶各式毒品入住台北市內湖區成功路某旅館，疑似想入住分裝毒品販售，內湖警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。