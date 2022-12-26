高雄男寒夜超商吃泡麵 身上藏這物 見警求饒喊「大仔」

高雄蔡姓男子在鳳山區一間超商吃泡麵取暖，警方見他透過玻璃窗偷瞄，舉止可疑，入內盤查，發現蔡是毒品調驗人口，因聽見他掏出香菸盒時有異聲，打開一看竟內藏吸食器。蔡見吸毒事跡敗露，乖乖交出1小包毒品，雖求饒喊警「大仔」，仍被上銬逮捕送辦。

鳳山警分局五甲派出所所長張志忠及警員吳歡，前天晚上7時許，行經鳳山區錦田路的超商前，當時37歲蔡姓男子在超商吃泡麵，但他手中端著泡麵，眼神卻四處張望，不斷地看著窗外的員警，警方見其形跡可疑，進入超商盤查。

警方問蔡男「吃泡麵？」蔡男回「剛下班而已，吃個泡麵」。警方盤查蔡的身分，發現他是轄區毒品調驗人口，詢問蔡「你上一次驗有無反應？」蔡稱「沒反應」，還隨手掏出口袋中的香菸，放在桌上。

警方當場聽到蔡男拿香菸盒時，有怪怪聲音，拿起菸盒一看，內藏吸食安非他命所使用的玻璃球和打火機，斥責蔡「不老實」，蔡乖乖從褲袋中交出1小包安非他命。

蔡眼見吸毒行為被警方查獲，當場喊警方「大仔，麥安捏」，警方不為所動，將他上銬逮捕，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。