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選舉落幕吐悶氣？ 南警嘆：治安遭操弄成政治議題

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市議會正副議長改選過程戲劇化後今落幕，相關選舉告一段落，市警局晚上表示，執法秉持行政中立依法行政，針對相關人士利用媒體或社群渲染黑金問題，或利用治安個案操弄變成政治議題，令人遺憾。

市警局今晚發布新聞稿說明警方執法態度，由於台南自市長選舉、市議員選舉爆發學甲槍擊案，正副議長改選過程又傳聞黑金勢力介入，南警承受很大壓力，這篇新聞稿被外界解讀為有感而發，警界人士也以「很悶」，形容此刻心境。

新聞稿指出，南市政府警察局在九合一選舉期間，執法秉持行政中立，依法行政，在所有員警努力下，用心維持本市治安穩定，針對相關人士利用媒體報導或社群渲染黑金問題，或利用治安個案操弄變成政治議題，實在令人遺憾。

市警局強調，警察不但沒有捲入紛爭，仍然務實面對各界指教，專心維護治安，選舉期間展現良好查賄績效，學甲槍擊案在南檢指揮下，拘提逮捕5名嫌犯拘押禁見，並由警政署通令全國警察機關緝捕在逃嫌犯，治安維護用心絲毫沒有中斷。

而治安良窳，應依客觀的數據說話，南市治安狀況和往年比較，呈現持平穩定，尤以暴力犯罪呈現下降，全般刑案破獲率呈現提升， 並沒有特別變差。針對光電產業衍生利益糾紛，已由刑警大隊及各分局積極查證做後續偵辦。

另外對於警力不足、執勤裝備提升部分，市長黃偉哲也相當重視，同意增加警力預算員額，以及撥補經費充實相關警察執勤裝備。

台南市政府警察局表強調，選舉期間治安維護用心絲毫沒有中斷，治安個案操弄變成政治議題，令人遺憾。記者謝進盛／翻攝
台南市政府警察局表強調，選舉期間治安維護用心絲毫沒有中斷，治安個案操弄變成政治議題，令人遺憾。記者謝進盛／翻攝

九合一選舉 警察 台南

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