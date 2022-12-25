選舉落幕吐悶氣？ 南警嘆：治安遭操弄成政治議題

台南市議會正副議長改選過程戲劇化後今落幕，相關選舉告一段落，市警局晚上表示，執法秉持行政中立依法行政，針對相關人士利用媒體或社群渲染黑金問題，或利用治安個案操弄變成政治議題，令人遺憾。

市警局今晚發布新聞稿說明警方執法態度，由於台南自市長選舉、市議員選舉爆發學甲槍擊案，正副議長改選過程又傳聞黑金勢力介入，南警承受很大壓力，這篇新聞稿被外界解讀為有感而發，警界人士也以「很悶」，形容此刻心境。

新聞稿指出，南市政府警察局在九合一選舉期間，執法秉持行政中立，依法行政，在所有員警努力下，用心維持本市治安穩定，針對相關人士利用媒體報導或社群渲染黑金問題，或利用治安個案操弄變成政治議題，實在令人遺憾。

市警局強調，警察不但沒有捲入紛爭，仍然務實面對各界指教，專心維護治安，選舉期間展現良好查賄績效，學甲槍擊案在南檢指揮下，拘提逮捕5名嫌犯拘押禁見，並由警政署通令全國警察機關緝捕在逃嫌犯，治安維護用心絲毫沒有中斷。

而治安良窳，應依客觀的數據說話，南市治安狀況和往年比較，呈現持平穩定，尤以暴力犯罪呈現下降，全般刑案破獲率呈現提升， 並沒有特別變差。針對光電產業衍生利益糾紛，已由刑警大隊及各分局積極查證做後續偵辦。